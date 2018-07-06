Разжиревшую звезду телешоу затравили за внешность
Пользователи заклеймили 30-летнюю Шанель в соцсетях после того, как та опубликовала на своей страничке ряд фото, где ее формы далеки от общепринятого идеала. Хейс располнела после рождения ребенка и пережитого стресса из-за расставания с его отцом.
Поклонники сразу заметили изменения во внешности звезды телешоу. Тогда девушка пообещала похудеть на несколько размеров – с XL до M, но пока у нее получилось сбросить вес только до размера L. Злопыхатели стали упрекать и высмеивать за это британку.
Шанель не выдержала травли и ответила обидчикам. "Раньше, когда я быстро худела, я была нездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать", – цитирует девушку The Sun. Она добавила, что женщины во всем мире медленно теряют вес, однако никто их за это не оскорбляет. "Это возмутительно!" – заключила знаменитость.
Отметим, что далеко не все представительницы прекрасного пола комплексуют из-за полноты. Есть и такие, кто, наоборот гордится пышными формами и даже зарабатывает на этом приличные деньги.
Среди красоток-толстушек – известная модель plus-size Эшли Грэм. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.
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