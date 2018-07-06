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Разжиревшую звезду телешоу затравили за внешность

Шанель Хейс. Кадр youtube.com
Известная в Великобритании экс-участница реалити-шоу "Большой брат" Шанель Хейс подверглась атаке троллей за набранные килограммы. Жертва бодишейминга ответила на нападки.
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Пользователи заклеймили 30-летнюю Шанель в соцсетях после того, как та опубликовала на своей страничке ряд фото, где ее формы далеки от общепринятого идеала. Хейс располнела после рождения ребенка и пережитого стресса из-за расставания с его отцом.

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Поклонники сразу заметили изменения во внешности звезды телешоу. Тогда девушка пообещала похудеть на несколько размеров – с XL до M, но пока у нее получилось сбросить вес только до размера L. Злопыхатели стали упрекать и высмеивать за это британку.

Шанель не выдержала травли и ответила обидчикам. "Раньше, когда я быстро худела, я была нездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать", – цитирует девушку The Sun. Она добавила, что женщины во всем мире медленно теряют вес, однако никто их за это не оскорбляет. "Это возмутительно!" – заключила знаменитость.

Отметим, что далеко не все представительницы прекрасного пола комплексуют из-за полноты. Есть и такие, кто, наоборот гордится пышными формами и даже зарабатывает на этом приличные деньги.

Среди красоток-толстушек – известная модель plus-size Эшли Грэм. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.

Автор: Валерия Нарская6 июля 2018, 10:08
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