Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело
С мужчиной, имя которого звезда скрывает, она познакомилась больше года назад. Кавалер от Бочкаревой просто без ума и заваливает ее дорогими подарками.
"Мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо", – цитирует артистку StarHit. При этом Наталья призналась, что они счастливы и без официально узаконенных отношений.
"Что касается колечка, для меня эта игра в "предложение-помолвку-свадьбу" уже давно не актуальна. Любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода… Надеюсь, это уже навсегда", – рассказала актриса.
"Выходить замуж точно не планирую. За свою жизнь я уже слишком много планов строила, и ни к чему хорошему это не привело", – добавила Бочкарева.
Также знаменитость поделилась планами на отдых. Она очень хочет полететь в Испанию.
Дети Натальи, 11-летний Иван и десятилетняя Мария одобрили ее выбор. Их артистка родила от бизнесмена Николая Борисова, с которым состояла в браке.
В 2010 году супруги подали заявление на развод. По решению суда дети остались с матерью. Звезде экрана досталась одна из квартир в Москве.
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