Spice Girls готовят воссоединение группы

Участницы легендарного музыкального коллектива
намерены воссоединиться, рассказала экс-участница британской поп-группы Мелани
Браун, передает ABC. По ее словам, у девушек нет сомнений в предстоящем возвращении группы на
сцену.
"Мы точно воссоединимся. Мы сестры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь и мы возвращаемся", – заявила Браун. Напомним, что коллектив был основан в 1996 году. Спустя пять лет участницы занялись сольными проектами.
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