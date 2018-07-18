Судзиловская в эротическом купальнике потрясла пионерлагерь

Эксклюзив Интервью "Это грязно": Малинин о суде с Зарубиной Яковлева обеляет татуированного сына-фрика Дом-2

Выбор читателей

Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
партнеры
Среда 18 июля
Лента новостей
16:38
Госдума одобрила проект закона о повышении НДС
16:12
Конкурс "Мисс Москва-2018" открывает прием заявок
16:10
В Москве может появиться памятник "золотой ноге" Акинфеева
16:05
"На все воля божья": врач скорой помощи бросил россиянку умирать
15:50
В Туве 137 человек отравились шаурмой
15:35
Меланья Трамп потратила миллион на одежду для встречи с Путиным
15:30
Google оштрафован на пять миллиардов долларов
15:18
Путин оценил масштаб преобразований в Москве
15:00
Верблюд устроил ДТП на трассе в Подмосковье (видео)
14:49
Последние фото забитой до смерти молотком модели
14:44
Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
14:37
У храма на севере Москвы валялась челюсть человека
14:12
Порошенко замешан в торговле людьми
14:03
Россияне получат выходной для прохождения диспансеризации
13:58
Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
13:45
На Москву надвигается гроза
13:31
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
13:15
Меланья Трамп ошалела от рукопожатия Владимира Путина
13:00
В Москве пройдет фестиваль истории "Времена и Эпохи"
12:54
Пьяный москвич утонул в деревенском пруду
12:49
В Крыму пристыдили Киев за претензии на санатории
12:45
Женщин уличили в любви к гей-порно
12:40
Откровенные фото лучшей пловчихи России
12:34
"Единая Россия" помогает с жильем детям-сиротам
12:30
Житель Петербурга жестоко избил трехлетнего сына
12:16
"Русские стали людьми": в Германии разожгли нацистский скандал
11:57
На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов
11:28
Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху
11:28
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
11:08
У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
11:00
Крымский мост заблокировали до 2020 года
10:55
Пятилетний мальчик упал с 19-го этажа и выжил
10:50
"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
10:24
Вся машина в крови: смертельное ДТП с такси в Москве сняли на видео
10:21
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
10:18
Мир останется без интернета через 15 лет
10:02
Найдено уникальное свойство запаха кофе
10:01
Гости Урбанфорума в восторге от изменившейся Москвы
09:54
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
09:46
Российский артист умер после тщетной борьбы с раком
09:42
Специалист по лжи разоблачил Трампа
09:26
Российскую модель забили до смерти молотком
09:08
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
09:07
По программе реновации построят умные дома
08:56
Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан
08:46
Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"
08:43
Внука Пугачевой выкинули из фильма
08:31
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России
08:25
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
22:00
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
21:58
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
21:53
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
21:31
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
21:29
В Госдуме решили наградить Черчесова
21:21
"Стринги на плечи натянула": Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике
21:20
Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе
21:17
"Хочу прижать Бузову": Цыганова согласилась на участие в "Доме-2"
21:13
В Петербурге горит здание "Ленфильма"
20:58
Тимати и Решетову поймали на обмане
20:39
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
20:37
Город для людей: Москва показала на Урбанфоруме лучшие проекты
20:36
Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA (видео)
20:29
Суд арестовал экс-главного следователя Москвы
20:07
Откровенная конференция о сексе пройдет в Санкт-Петербурге
19:59
"ЕР" поддержит самозанятых граждан
19:55
Подробности смертельной драки россиянина и украинца в Турции
19:54
"Безумное количество слез": жена Жиркова рассказала о жизни после ЧМ-2018
19:40
Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома
19:31
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков
19:13
Госдума расширит список редких заболеваний
19:13
Министр раскрыл способ избежать позднего выхода на пенсию
19:07
После просмотра порно пятеро подростков изнасиловали восьмилетнюю девочку
18:57
Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова
18:41
США пообещали России новые санкции
18:38
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
18:27
Зидан собрался воссоединиться с Роналду в "Ювентусе"
18:09
Названы пять продуктов для самого быстрого похудения
17:50
72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
17:40
В Москве погиб известный музыкант
17:25
Проблемные объекты в России возьмут под контроль
17:25
Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
17:23
Марадона приехал на матч "Динамо" в броневике (видео)
17:17
Где в Москве появятся новые ТПУ
17:08
"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером
17:03
Отравление Скрипалей повесили на женщину
16:50
Как будет развиваться московский транспорт
16:44
Ожирение признали веской причиной психических отклонений
16:40
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
16:17
Настоящая мать Зверева пыталась убить его
16:10
ЧМ-2018 подтолкнул футболиста Головина покинуть Россию
16:09
Мужчина убил подругу на глазах у ее дочери
16:03
Москва поделится опытом проведения чемпионата мира
16:00
Автобус с пассажирами попал в аварию на юго-западе Москвы (видео)
15:58
Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией
15:43
Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев
15:31
Собчак впервые высказалась о второй беременности
15:18
Счастливая пенсия: россиян заставят копить на старость
15:15
В Москве девочка насмерть обварилась кипятком
15:11
Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
14:59
Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Бузовой вынесли печальный приговор
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
Настоящая мать Зверева пыталась убить его
Шоу-бизнес

Судзиловская в эротическом купальнике потрясла пионерлагерь

Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/p/Bk56Sukn71M
Олеся Судзиловская оказалась одной из гостий XXII Всероссийского фестиваля визуальных искусств, который прошел в лагере "Орленок". Актриса шокировала публику, когда появилась на пляже в провокационном бикини.
прочитано 1540 раз

Актриса Наталья Громушкина и Ирина Безрукова, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский с супругой Екатериной, певицы Беретта и Леся Ярославская, Валерий Яременко, Ирина Грибулина, Ольга Прокофьева, Олеся Судзиловская и многие другие прибыли в "Орленок" на XXII Всероссийский фестиваль визуальных искусств.

ПО ТЕМЕ

Муж отчитал Судзиловскую из-за мальчика

Олеся Судзиловская обескуражила признанием

В этом году смотр посвятили юбилею Владимира Высоцкого. Легендарному артисту исполнилось бы 80 лет. В его честь была открыта большая выставка, а на концертах знаменитости исполняли его песни. Не обошлось без пронырливых журналистов. Именно благодаря им в Сети появились пикантные фото гостей фестиваля. Настоящий ажиотаж вызвала Олеся Судзиловская, которая по праву считается одной из самых привлекательных актрис современности.

На снимке артистку запечатлели в весьма откровенном купальнике – благодаря мастерству фотографа издания EG.ru любой желающий смог оценить прелести Олеси. В Сети поклонники рассыпались в комплиментах, впрочем, нашлись и злопыхатели, умудрившиеся разглядеть в безупречной фигуре Судзиловской целлюлит.

Олеся Судзиловская. Фото: Eg.RU

Отметим, что сама актриса осталась в восторге от мероприятия. "Веселая поездка на автобусах из отеля в лагерь, фотографии рядом с огромным атриумом, где проходила церемония, на фоне потрясающего алого заката. Представление нашей делегации, полный зал детей, подростков, их вожатых. Выступление талантливейших поющих драматических актеров, великолепное шоу детских танцевальных коллективов со всей необъятной Родины. Потом посиделки за роскошным столом, веселые разговоры, танцы-песни в теплой южной ночи у моря", – поделилась впечатлениями с фанатами Олеся Судзиловская на своей страничке в социальной сети Instagram.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева18 июля 2018, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины

567

комментарии

Политика

"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси

Шоу-бизнес

Судзиловская в эротическом купальнике потрясла пионерлагерь
Онкобольной Кобзон просит вернуть Караченцова к врачам
"Развод – испытание, какое не пожелаешь и врагу": актер Лифанов о разрыве с женой
Шепелев разоблачил любовницу Муслима Магомаева

Проишествия

Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
Российскую модель забили до смерти молотком
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган

Lifestyle

Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Общество

Крымский мост заблокировали до 2020 года

Ситуацию спасет только открытие трассы "Таврида"
Шоу-бизнес

У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью

Артистка проговорилась
Шоу-бизнес

Лазареву и Шаца поздравляют с рождением сына

Супруги отметили важную дату
Шоу-бизнес

Беременную Боню проигнорировали на пляже

Звезде "Дома-2" предпочли ее подругу

Гороскоп

Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Фоторепортажи

Откровенные фото лучшей пловчихи России
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018

Спорт

Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение

Регионы

Последние фото забитой до смерти молотком модели
В Крыму пристыдили Киев за претензии на санатории
Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru