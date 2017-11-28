Муж ругает Судзиловскую из-за мальчика

Излишняя забота кажется бизнесмену странной. У него иные взгляды на воспитательный процесс.

Олеся Судзиловская получила звание "Киномама" на II Национальной премии "Super Мамы года", которую вручали в подмосковной Барвихе. Актриса живет неподалеку, поэтому прийти на церемонию труда не составило.

Правда, за красавицу-жену говорил в основном муж – бизнесмен Сергей Дзебань, который редко появляется на мероприятиях с супругой. Он вдруг решился приоткрыть завесу тайны над их рублевской жизнью.

"Говорят, что еврейские мамы – самые заботливые, но русская Олеся их всех страшнее, – признался муж артистки. – Бывает, супруга плавает в бассейне, слышит, что старший сын фальшиво играет на пианино, и начинает кричать. А вообще Олеся даже уроки за школьника Артема делает. Я ругаю ее за это. Говорю, что так нельзя опекать мальчика, надо приучать его к самостоятельности".

По словам актрисы, Артему, которому скоро исполнится девять лет, не мешает звездность мамы. Он ходит в элитную школу, где учатся в основном дети богатых и знаменитых. "Так что никакого особенного внимания к себе он не ощущает. Его моя профессия и известность не смущает", – заявила Судзиловская в интервью Dni.Ru.

Напомним, что в январе 2009 года у актрисы родился сын Артем, а в октябре того же года она вышла замуж за отца своего ребенка Сергея Дзебаня. 19 января 2016 года у Олеси родился второй сын Майк. После его появления артистка быстро вернулась в форму и профессию.