Известная певица с "солнечным" ребенком осталась ни с чем

Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова выиграла суд за право проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды Сергей Хамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился к Фемиде.

Светлана долгое время судилась с бывшем мужем за право растить девочку. Казалось, волокита и тяжбы не закончатся никогда. На заседаниях Феодулова многое выслушала в свой адрес. Хамицкий поливал ее грязью, обвинял в употреблении наркотиков и рассказывал, что бывшая жена препятствует его встречам с ребенком.

Однако комментарии отца девочки суд во внимание не принял. Фемида встала на сторону Светланы, ребенок останется с ней. "На суд муж не явился, адвокат его сбежал с суда, ребенок будет жить со мной. Ну, а сейчас Сергей пытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал в интересах ребенка, а еще – что сделал это на почве ревности", – вспоминает процесс звезда.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 8 Июл 2018 в 4:51 PDT

По словам артистки, Сергей материально не поддерживает дочь с начала 2018 года. "Ему определили двойные алименты, потому что ребенок с инвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главное. Он вообще с января ни разу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20 тысяч рублей", – рассказала Феодулова в интервью Womanhit.ru.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 8 Июн 2018 в 10:54 PDT

Девушка отметила, что после развода осталась ни с чем. В доме, в котором они когда-то жили, экс-возлюбленный поменял замки. Светлана теперь не может забрать оттуда вещи Сонечки.

Как писали Dni.Ru, в конце июня 2018 года бывший муж звезды "Голоса" попытался силой забрать девочку у матери. Сговорившись с двумя приятелями, он под предлогом общения с дочерью встретился с Феодуловой, вырвал у нее ребенка из рук и пытался сбежать. "Встали два мужчины, схватили меня. Он попытался убежать. Спасибо большое людям неравнодушным – мы сидели в кафе, кафе было полное, час пик", - вспоминала случившееся артистка.