Избившего известного артиста депутата загнали в тупик

Пять лет лишения свободы требует прокуратура для обвиняемых по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Главный фигурант – бывший депутат Пермского заксобрания Александр Телепнев – частично признал свою вину.

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