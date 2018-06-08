Хворостовская показала новорожденную дочь

У приемной дочери Дмитрия Хворостовского Марии родился первенец. Счастливая новоиспеченная мать опубликовала первую фотографию малышки.

Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Она родилась в первом браке Светланы в 1982 году (а судьбоносная встреча будущего всемирно известного баритона и балерины состоялась спустя четыре года). Несмотря на развод Хворостовских, Мария и Дмитрий сумели сохранить теплые отношения.

Сейчас она круглая сирота: мать Светлана умерла 31 декабря 2015 года, Дмитрий ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга 22 ноября 2017 года. Мария тяжело переживала смерть родителей, однако сейчас в ее жизни случилось счастливое событие. У Хворостовской родилась дочь. радостной новостью Мария поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.

"Ровно неделю назад родилась дома наша малышка весом 3,46 кг. Спасибо @felipemeggio за этот невероятный опыт. Не хватает слов, как я вас люблю!" – написала счастливая Мария, опубликовав первое фото крошки. Отметим, что пока Хворостовская предпочла не обнародовать имени дочери.

Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo) 7 Июн 2018 в 3:13 PDT

Пользователи Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Маленький ангелочек💋. Расти здоровой и счастливой. Поздравляю счастливых родителей с доченькой", "Крепкого здоровья, пусть будет счастлива ваши малышка", "Машенька! Поздравляю всю Вашу семью с рождением доченьки! Здоровья ,радости, любви!", "на бабушку Свету похожа!!!!! Ангел!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Прелесть!!! Здоровья малышке маме папе, и пусть приносит только Счастье!!!😍😍😍❤️" – высказались подписчики.