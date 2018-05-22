"До последнего улыбался": вдова о трудной жизни с умирающим Хворостовским

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью. Швейцарка рассказала Андрею Малахову о борьбе легендарного исполнителя с онкологией.

Ровно полгода назад не стало Дмитрия Хворостовского. Он боролся со страшным недугом – раком мозга, но, к сожалению, проиграл. Многие друзья, близкие, коллеги и поклонники были шокированы смертью певца и до сих пор его оплакивают.

Тяжелее всего эта потеря ударила по семье Хворостовского. Вдова артиста Флоранс откровенно призналась, что тоскует по легендарному супругу. "Все говорят: "Сейчас он твой ангел хранитель". Может быть. Я бы хотела в это верить, но для меня человека нет физически рядом со мной. Мне не очень помогает, когда мне говорят, что душа не умирает", – призналась женщина.

Она отметила, что сам певец в Бога и загробную жизнь не верил, поэтому старался сделать как можно больше в этом, реальном мире. "Дима был не религиозный, он всегда говорил, что Бога нет", – рассказала вдова.

После она добавила, что никак не решается вынести вещи Дмитрия из квартиры. "Я еще дома ничего не трогала, все его вещи, одежда, комната – все, как было раньше. Я не знаю, что надо сделать. Я не могу", – отметила швейцарка.

Флоранс призналась, что она и ее супруг до последнего не верили заключению врачей. "Мы вместе узнали про диагноз. Шок, не то слово, что это шок. Может быть, это ошибка?" – вспоминает супруга исполнителя.

Друзья нашли для Хворостовского хорошего хирурга в США, который сделал биопсию. Результаты пришлось ждать пять дней, и они оказались неутешительными – опухоль мозга. "Все, что мы могли сделать, мы сделали. В Лондоне, в Америке. Это такой рак, что человек через год уходит, а он два года, даже больше, чем два года, жил", – поведала женщина.

"Самое сложное – это жить с человеком, который постепенно уходит. Особенно было тяжело в последний год… Он до последнего улыбался. Его никогда не жалели, и он никогда не жаловался. Сильный человек, такой характер. Он любил жизнь", – рассказала вдова покойного артиста Андрею Малахову в программе "Прямой эфир" канала "Россия 1".



Публикация от Florence (@flosha1) 28 Янв 2018 в 10:36 PST

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.