"Ты – урод!": отец проклял звезду "Дома-2" из-за бесстыдства

Эффектная 25-летняя Катерина Скютте полюбилась зрителям с первого дня пребывания на скандальном реалити-шоу. До прихода туда она работала учителем французского языка. Теперь же строит любовь перед камерами на виду у всей страны.

Столь радикальные перемены в жизни Катерины не лучшим образом сказались на ее отношениях с отцом. Он ее проклял. "Папа не хочет, чтобы я здесь находилась, – плачет Скютте. – Это серьезный человек, который является одним из начальников крупного строительного предприятия. Он против, чтобы я жила на "Доме-2" и кому-то что-то доказывала с экрана. Когда узнал, что я сюда попала, с его стороны были одни маты. Я неоднократно пыталась с ним поговорить, но отец отказывался и даже с мамой какое-то время не общался".

Катерина признается, что ее воспитывали в строгости. "Отец меня с детства очень контролировал, – признается девушка. – Даже когда я была маленькой, мог несколько дней со мной не разговаривать, отвозил к бабушке за какие-то проступки. Папа постоянно говорил, что я скучная, критиковал. Кроме того, он не может смириться, что я стала украшать свое тело татуировками. После первой отец полгода со мной не разговаривал. А когда я продолжила украшать себя, стал грубо со мной обращаться, не давал денег на карманные расходы, говорил, что надо мной люди смеются, что у меня уродское тело. Папа до сих пор стесняется меня, единственную дочь, показывать друзьям".

Отца Скютте можно понять – он ведь и представить не мог, что его кровиночка, которая росла домашней девочкой и была отличницей в школе, теперь будет раздвигать ноги на виду у всей страны и то и дело менять партнеров.

Публикация от Катерина Скютте (@katrina_sskutochka) 2 Ноя 2017 в 1:33 PDT

"Мы уже давно не разговаривали по душам", – цитирует Катю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Но она не теряет надежды помириться с папой-ханжой.