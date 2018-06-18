Неузнаваемую актрису Мельникову заподозрили в опьянении на шоу

Актриса Анастасия Мельникова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" произвела неизгладимое впечатление на зрителей.

Анастасия Мельникова, рожденная в семье медиков, с детства мечтала о карьере актрисы. Она начала сниматься с 1991 года, однако получила широкую известность благодаря криминальному сериалу "Улицы разбитых фонарей". Судьба артистки оказалась не менее драматичной, чем сериал, в котором она сыграла.

В 18 лет она влюбилась в однокурсника своей матери. Томазу был 41 год, однако внушительная разница в возрасте никого не смутила, в том числе и родителей самой Анастасии Мельниковой. Возможно, причина в том, что родители Насти сами имели разницу в возрасте, причем точно такую же, что и у Мельниковой с ее избранником – 22 года. Незадолго до свадьбы избранник Анастасии скоропостижно скончался.

С горя Мельникова хотела уйти в монастырь, но священник ее отговорил. После окончания университета Анастасия вышла замуж за Вячеслава Тельнова. Их брак продлился восемь лет. В 2002 году в результате короткого романа актриса родила дочь Марию, ради которой отодвинула на задний план собственную личную жизнь.

Отметим, что на шоу актриса появилась с искусно убранными в красивую прическу длинными темными волосами, с ярким макияжем и в бежевом брючном костюме. В комментариях к программе зрители высказались неоднозначно об артистке. "Мамочка, папочка.....фу блин, слишком сладко.....﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ух, Настасья раздобрела... не узнать!..﻿", "да, что-то изменилась, не в лучшую сторону((", "Где то читала что обилие уменьшительно ласкательных суффиксов является поводом посетить психиатра. Ну право слух уже режет...﻿", "Анастасия очень эмоциональна! Дочку свою превращает в идола, а затем, наверно, будет требовать всеобщего поклонения((. Это лишнее – так не надо делать﻿", "Ее и не узнать...﻿" – прокомментировали зрители.

Кто-то высказал мнение, что Мельникова пришла на шоу в нетрезвом состоянии. "такое впечатление, что она извините выпившая немного. Очень все утомительно", "Бухая что ли? Язык заплетается", "что не трезвая, это точно!﻿", "она прибухивает, что ли?﻿" – высказались пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кому интервью Анастасии Мельниковой понравилось. "Какая она замечательная! Честная и открытая!﻿", "Красивые волосы у Насти ...﻿", "мне понравилась Анастасия в роли психолога в одном фильме – прямо до мурашек. У нее талант – иметь огромную душу", "Настя интересный человек.... хорошая женщина﻿", – похвалили актрису фанаты.