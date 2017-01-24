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Звезда "Улиц разбитых фонарей" о тайной свадьбе
Мельникова рассказала, что уже два месяца ее друзьям и знакомым звонят какие-то журналисты и выспрашивают про свадьбу. Друзья от комментариев отказываются, отправляя их с вопросами к актрисе.
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" заявила, что сообщения о том, что она 19 января тайно вышла замуж за некоего Сергея – неправда. "Это вранье! Абсолютное!", – цитирует Анастасию сайт "Комсомольская правда".
Актриса добавила, что близкие люди, прочитав новость о свадьбе, звонят ей со словами: "Настя, ты вышла замуж, а нам не сказала? Не позвала?". И кинозвезде приходится объяснять, что, если бы это было правдой, она бы их обязательно пригласила на такое важное для нее событие. "Когда будет, я вам обязательно скажу! Но в ближайшее время мне не до свадеб, дел много", – резюмировала Мельникова.
Как писали Dni.ru, артистка живет в бешеном ритме: снимается в кино и на телевидении, играет в театре, занимается общественной работой. Несмотря на такой график, у нее не возникало желания все бросить. А еще Мельникова как-то раз призналась, что все житейские заботы взвалила на свои плечи. Анастасия не стала скрывать, что бывают минуты, когда она приходит домой, падает и плачет. Ранее кинозвезда призналась, что после учебы вышла замуж, но там ей "не понравилось".
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