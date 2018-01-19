Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии

Анастасия Мельникова стала жертвой страшной автомобильной аварии. В результате ДТП актриса потеряла память и дар речи, ее парализовало, а медики давали нерадостные прогнозы.

Звезда криминального сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". О своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться, однако на сей раз сделала исключение.

Анастасия призналась, что первая любовь закончилась трагически. Ее возлюбленный по имени Тамаз, с которым она встречалась два года и планировала свадьбу, умер. Интересно, что он был значительно старше избранницы.

Второй раз Мельникова серьезно увлеклась, когда ей неожиданно предложили стажировку в Америке. Чтобы не сомневаться в чувствах друг друга, они скоропалительно расписались, и в США Анастасия улетела замужней женщиной.

Через полгода, когда актриса вернулась на родину, в семейной жизни начались проблемы. Муж потребовал посвятить себя семье и оставить театр. Мельникова была послушной женой, поэтому осталась дома на целых три года. "Я делала вид, что мне весело, но я чахла", – призналась Анастасия.

В это время с ней случилась беда. Актриса попала в аварию и полгода была парализована, оставшись без речи и памяти. Медики давали нерадостные прогнозы, но она сумела выкарабкаться. В этот сложный период муж переживал, помогал и был самым близким другом.

"После больницы я вернулась в театр, стала сниматься в "Улицах разбитых фонарей" – началась полноценная жизнь. Муж терпел, но через десять лет все-таки решился и ушел, за что я ему благодарна. Я бы не ушла никогда. Для меня долг сильнее чувств и даже сильнее отсутствия чувств. После его ухода было ощущение вины, ведь развод в моей семье – это позор. Мы разошлись, потому что нам уже нечего было дать друг другу", – заключила Анастасия Мельникова.