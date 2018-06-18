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Ксения Собчак отказалась крестить сына

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov
Ксения Собчак поговорила с журналистами о своем отношении к детям и о сыне Платоне. Скандально известная телеведущая объяснила, почему не крестила малыша.
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Еще несколько лет назад Ксения Собчак открыто говорила, что не любит чужих детей. Более того, до сих пор вся страна помнит скандал с "маленькими гаденышами". Однако с рождением собственного ребенка – сына Платона – Ксения изменилась.

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"Когда у меня не было детей, я их не любила. Я честно об этом всегда говорила. Меня эта тема не очень трогала. Когда у меня появился ребенок, конечно, мое мнение кардинально поменялось. Мне кажется, это нормально", – отметила Ксения Собчак.

Телеведущая призналась, что теперь понимает тех родителей, чьи дети проявляют чрезмерно яркие эмоции на людях, и не осуждает. "Плачет ребенок в самолете – я в этот момент, наоборот, думаю помочь – дать воду с фенхелем… Я уже понимаю, из-за чего это происходит. У тебя меняется отношение", – объяснила блондинка.

Мать Ксении, сенатор Людмила Нарусова, рассказала, что она очень любящая бабушка – из нее можно вить веревки. При этом, по ее словам, родители Платона не разрешают баловать мальчика, строго следят за этим. Вообще, говорят, Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган, нестандартно воспитывают сына. 

Как утверждают в передаче "Ты не поверишь!", родители так и не крестили маленького Платона. "Мы даже не стали навязывать никакого религиозного мировоззрения нашему ребенку, потому что я искренне считаю, что он сам вырастет. Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко", – рассказала Ксения Собчак.

Автор: Наталья Аряева18 июня 2018, 10:44
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