Осужденный за растление детей известный актер: Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее

Поклонники не могут прийти в себя от новости, что их кумир Мухтар Гусенгаджиев осужден на 22 года за растление маленьких детей. Сам актер отправил весточку фанатам, сообщив, что его жизнь становится "вкуснее".

Мухтар Гусенгаджиев, известный по сериалам "Последний из Магикян", "Кулагин и партнеры", "Майор Ветров", "Дорогая Маша Березина", написал записку поклонникам. Она содержит такие слова: "Эта ситуация временна и преградой к моей мечте не является. Спасибо всем, кто, сам того не зная, помог мне сделать поразительные открытия и поднял меня над всем тем, что ранее являлось для меня ценным. Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее. Обо всем этом скоро все узнаете. С огромным искренним уважением, Мухтар".

Сторонники актера, который, к слову, является еще мастером по йоге и даже считается самым гибким человеком в мире, не верят в его виновность. Друзья Мухтара уверены, что дело сфабриковано. Дескать, истица, которая обвинила его в растлении своей десятилетней дочери, преследует собственную выгоду. "Мухтар не виноват ни в одном эпизоде, в котором его обвиняют. Мое мнение такое – это все клевета. Самое главное, что доказательств вины нет, следствие велось с грубыми нарушениями", – цитирует подругу Гусенгаджиева "Московский Комсомолец".

Отметим, что дело артиста расследовалось с 2015-го. Уже два с половиной года он находится в СИЗО. На протяжении этого времени Мухтар не теряет связи с фанатами. По их словам, мастер йоги держится молодцом и даже за решеткой продолжает самосовершенствоваться. Он разминается, читает, пишет и рисует. Жалоб на грубое отношение со стороны сотрудников "Бутырки" или сокамерников от него не поступало.