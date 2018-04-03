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Сбежавшая из России Собчак показала живот

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы.
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На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. Гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм. Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах "кандидат против всех" с семьей отдыхает в Таиланде.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Всегда ненавидела хештег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так!😂😂😂 После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения.

На снимке блондинка представлена в закрытом купальнике, который обтянул ее живот. Тем самым Собчак дала понять, что слухи о ее интересном положении – всего лишь домыслы.

Многочисленные подписчики прокомментировали фото. "Хорошего Отдыха.!!!", "Молодцы!", "Какие красивые!!!", "Отличного отдыха, позитива и солнышка! Вкусных фруктов, коктейлей и море позитива!", "Хорошей вам погоды ", "Вот это клево!" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Отметим, что Ксения Собчак искусно пользовалась шумихой вокруг своей предполагаемой беременности. К примеру, гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике и с огромным животом.

В подписи к фото Ксения дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России".

Собчак даже умудрилась уйти от вопроса об интересном положении в прямом эфире. "Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" – спросила Марина Ким во время передачи "Ночь выборов". "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – отреагировала Ксения. 

Автор: Наталья Аряева3 апреля 2018, 12:04
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