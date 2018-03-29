Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что стыдится прошлого Ксении Собчак. Женщина признает себя косвенно виноватой в подмоченном имидже дочери.

В интервью популярной радиостанции политик рассказала, что "пару раз" ей было неловко за поведение Ксении в программах "Блондинка в шоколаде" и "Дом-2". Материальное положение заставило пойти на сделку с совестью и закрывать глаза на выходки дочери в эфире. "Я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция", – призналась сенатор.

Нарусова откровенно заявила, что Ксения после смерти отца была вынуждена согласиться играть глупую блондинку. "Именно потому, что Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги", – оправдалась политик.

Публикация от Республика Тыва. (@tuvanrepublic) 19 Дек 2016 в 4:02 PST

Мать Собчак уверена, что первые профессиональные шаги Ксюши были ошибкой. Конечно, решение связаться с миром шоу-бизнеса позволило заработать денег, но теперь дочь навсегда застряла в образе скандальной избалованной дурехи. "Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушенское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это – роль, она играла роль", – убеждала слушателей "Эха Москвы" родительница телеведущей.

Также член Совфеда повинилась, что могла бы поспособствовать Собчак и, используя обширные связи в правительстве, найти тепленькое место для дочери. Но по каким-то причинам она этого делать не стала. "Я могла бы тогда попросить и Путина пристроить ее куда-нибудь… с красным дипломом МГИМО... Она выбрала путь сама… Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги... Уж, конечно, не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров", – заявила Нарусова.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 Янв 2018 в 2:55 PST

В любом случае политик поддерживает дочь. Женщина считает, что зрителям пора избавиться от стереотипного восприятия действительности и взглянуть на Ксению Собчак под другим углом. "Меня поражает, как мы, даже вот молодые люди не могут избавиться от такого дремучего махрового советского менталитета", – подытожила мать телеведущей.