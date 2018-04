После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон изменилась до неузнаваемости

Новый номер журнала Woman’s Day, который выпускается в Новой Зеландии, вышел с весьма необычной обложкой. На фото запечатлены Кейт Миддлтон, принц Уильям и их третий ребенок – новорожденный сын Луи. "Маленький принц Совершенство", – значится в подписи на обложке. Вот только пару с малышом узнать практически невозможно.

Снимок получил массу отрицательных комментариев. "Я начинаю понимать, что мир окончательно сошел с ума, когда журнал должен фотошопить одну из самых фотогеничных пар на свете. Это клиника", – заключила на своей официальной страничке в социальной сети Twitter новозеландская телеведущая Хиллари Берри, опубликовав коллаж, на которой запечатлела ту самую обложку и исходный кадр.

В Сети поклонники Кейт и Уильяма пришли в неописуемое возмущение. Фанаты на все лады просклоняли авторов обложки, в частности человека, отвечающего за фотоподборку. А некоторые вовсе пообещали больше не покупать это издание, раз журналисты так "уродуют таких красивых людей".

You know the world’s gone completely mad when a mag has to photoshop one of the most photogenic couples in the world. This is mental. pic.twitter.com/kVmHjhnLuV