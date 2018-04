Канделаки впервые рассказала о романе с известным актером

Тина Канделаки выступила перед огромной аудиторией и поведала о неудавшемся романе с известным голливудским актером Брюсом Уиллисом. По признанию телеведущей, на его предложение поехать с ним за границу она ответила отказом.

Тина Канделаки приняла участие в Synergy Insight Forum. Для выхода в свет популярная телеведущая и деловая женщина выбрала брючный костюм сочного зеленого цвета, дополнив его черной футболкой и туфлями на высоком каблуке. Канделаки, которая обычно крайне мало распространяется о своей личной жизни, поведала о неудавшемся романе со звездой голливудских боевиков Брюсом Уиллисом.

По словам Тины, все началось с того, что ей предложили сделать интервью с именитым актером для ее программы "Истории в деталях". Она рассказала, что ей практически каждый день звонили представители Уиллиса, но она вместе со своим продюсером думала, что ее просто разыгрывают. Когда Тине назначили встречу в ГЦКЗ "Россия", это, по ее признанию, окончательно убедило ее в нереальности происходящего.

"На встречу мы все-таки приехали. В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: "Hi, Tina. How are you?" И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: "Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?" – цитирует Тину Канделаки сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 23 Апр 2018 в 10:06 PDT

Через несколько дней ей снова позвонили представители Брюса Уиллиса и сообщили, что голливудский актер покидает Россию и хочет с ней попрощаться. Канделаки поехала на свидание с артистом. "Он вышел ко мне и сказал: "Поехали со мной!" Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь", – завершила рассказ телеведущая.

Позже на своей страничке в Instagram Тина призналась: "Я делилась историями, которые стали моими личными озарениями. Говорила о медных трубах в самом начале своей карьеры. О поражении, которое заставило меня сделать настоящий рывок и так много изменить в своей жизни. Рассказывала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и интервью у Владимира Познера, научившим меня не изменять себе в любых обстоятельствах. Я говорила о том, что реакция на неудачу, отношение к ней является определяющим для любого человека. Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!" – заключила Канделаки.