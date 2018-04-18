У знаменитой певицы лопнули штаны в прямом эфире
Кэти Перри заседала в жюри шоу. Во время обсуждения выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающим коллегам она пояснила, что разорвала штаны.
Инцидент саму звезду не особенно огорчил. Перри встала и повернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся филейную часть. Ее со-ведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть наготу певицы, но не успел. Пока работники сцены исправляли поврежденный костюм, режиссерам пришлось прикрывать звездные ягодицы логотипом программы.
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