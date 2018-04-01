Преснякова пристыдили за странные слова о трагедии в Кемерово

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков высказался о смертоносном пожаре в Кемерово. Многим не понравилась позиция артиста.

Певец предложил подписать петицию, с просьбой наказать всех, кто виновен в трагедии. Комментаторы неоднозначно отнеслись к высказываниям Преснякова.

"Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время когда ответственные за это купаются в бабках. Будто в России такая система ******** стала нормой! Что с вами? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал он. Некоторые пользователи сочли такую позицию странной и обвинили Преснякова в отсутствии патриотизма.

Критики решили обратиться к знаменитой бабушке молодого артиста. "Алла Борисовна, вам не стыдно за своего внука?! Он думает не как Россиянин!" – пишет один из комментаторов. "Алла, вам должно быть стыдно, что ваш внук пиарится на трагедии", – добавляет другой.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 25 Мар 2018 в 6:39 PDT

Были и те, кто дал совет Преснякову. "Сиди на жопе ровно со своими богатыми родителями и бабками. Пиарится решил?" – вопрошает пользователь. "Большинство звезд ,просто плевать хотели на обычных людей,но пиар есть пиар,показать ,как ты близок к народу!" – уверен второй.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате случившегося погибли 64 человека. Как писали Dni.Ru, по факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел.