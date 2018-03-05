В Челябинске у известных рокеров украли трусы

Известная рок-группа "Анимация" отправилась в гастрольный тур по российским городам. На первой же остановке – в Челябинске – с музыкантами произошел неприятный инцидент. Во время концерта неизвестный разбил стекла в минивэне рокеров.

Лидер "Анимации" Константин Кулясов отметил, что ничего ценного из машины не пропало. Воры зачем-то стащили трусы и носки музыкантов, передает Eg.Ru. Кроме того, оперативно вставить стекла не получилось, поэтому пришлось заменить их пленкой. По словам Кулясова, подобная конструкция выдерживает мороз в -24.