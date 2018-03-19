Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича

Настоящий скандал разгорелся в России после того, как уехавший в США лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами", противопоставив им "спокойных, веселых и добрых" американцев. Сам музыкант не видит в своих словах ничего страшного и извиняться за них не намерен.

По мнению россиян, Андрей Макаревич оказался слишком хорошо расположен к американцам, так, что даже решил не замечать в них никаких недостатков. К своим же сагражданам он, наоборот, оказался чрезвычайно строг. В подобной позиции кто-то из критиков музыканта усмотрел предательство. Кроме того, ему посоветовали не мучить себя и менять место жительства.

"Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", – цитирует RT советского и российского музыканта, создателя группы "Ва-БанкЪ" Александра Скляра. "Наверное, Андрей не перед теми людьми выступает, или не с теми людьми общается. Мне его просто жалко", – добавил он.

Андрюша Макаревич снова пробил дно, паскудно отозвавшись о россиянах. А потом, когда ему за это насуют, вербально конечно, начнёт ныть об "атмосфере ненависти в этой стране". — Голос Мордора (@spacelordrock) 19 марта 2018 г.

Поискать таких людей, которых Андрей Макаревич разглядел в россиянах, среди окружения музыканта решил и композитор Юрий Лоза. "Можно предположить, что в окружении Макаревича в России определенное количество этих людей. И у него создалось такое впечатление. Вот представьте себе, что Макаревич в последнее время был окружен "злобными дебилами", раз он делает такие выводы", – цитирует его НСН.

Юрий Лоза также отметил, что на выводу Андрея Макаревича могли повлиять некие внешние факторы, напрямую с качествами людей не связанные. Музыкант рассказал, что люди часто по-разному воспринимают одинаковые вещи в зависимости от разных обстоятельств. "Представьте себе, что здесь у Макаревича живот болел, а там он перестал болеть. Пропукался, прокакался...", – заметил Юрий Лоза.

Удивил своими словами Александр Макаревич и первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Владимира Бортко. "Андрей Макаревич – хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал", – подчеркнул парламентарий. "Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много", – добавил он.

"Андрей Вадимович порой удивляет своими выводами. Хотя, быть может он имеет в виду Божену Рынску? Да, она конечно своими злобными постами в последнее время весь интернет заполонила", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Ну и стоит отметить, что если замечать только злобу, то она будет вокруг вас только множиться. Пусть Макаревич попробует поискать в людях добро, отзывчивость и он удивится насколько их много в людях в России", – уверен эксперт.

"Я уже давно для себя отметил, что склоки в либеральной среде приводят к тому, что ее представители начинают считать, что и все россияне такие же злобные и невоспитанные. Это далеко не так. Люди, которые заняты делом никогда не будут изливать свою желчь на других людей. Это противоречит их мировоззрению прежде всего. И в подобных ситуациях они безусловно себя чувствуют оскорбленными", – подчеркнул Вадим Манукян.



Отметим, сам Макаревич в своих словах ничего страшного не увидел. "А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось?", – удивился он повышенному вниманию к своей скромной персоне. Повода извиняться перед кем бы то ни было за "злобных дебилов" он не нашел.