Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами

Андрей Макаревич поделился впечатлениями от поездки в Америку. Музыкант выразил мнение, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод: "с нами" происходит "что-то ужасное".

Своими невеселыми мыслями лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился на страничке в Facebook. Музыкант и исполнитель опубликовал две фотографии, сделанные в США, и написал: "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное".

Макаревич высказал убеждение, что "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". Чтобы покончить со сложившейся ситуацией, артист предложил"спилить Останкинскую башню". Однако это решение комментаторы резко отмели. "Думаю, это не поможет (телесигналы распространяются теперь иначе). Можно, конечно, в качестве символа (как Ленина похоронить), но мне лично жалко – уникальное инженерное сооружение 😜", – высказался один из подписчиков.

Другой пользователь Сети предположил: "что-то ужасное" происходит с самим Макаревичем. "Старость не радость", – отметил он. Однако музыкант ответил, что дело не в этом. Тогда комментатор ему написал: "Да нет... вы бы определились с членами своего кружка, товарищ. Вы когда пели про новый поворот там или марионеток, у старшего поколения тоже наверняка был батхерт и они тоже думали: что-то не так происходит... но вы их считали старперами и брюзгами, мешающими прогрессу... только не говорите, что не так... я, конечно, не маэстро, как вы, и стихи мои корявые, и труб медных звук я слышал мизер, но огонь и воду я прошел не меньше вашего, товарищ, и поэтому за базар отвечаю".