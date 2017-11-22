Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского

Андрей Макаревич жестко высказался в адрес журналистов, которые попросили его прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского. Артиста затопили негативные эмоции.

Смерть Дмитрия Хворостовского потрясла общественность. Журналисты с ног сбились, чтобы получить комментарии от различных представителей отечественного шоу-бизнеса. Не остался без внимания СМИ и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

О своем (по всей видимости, коротком) разговоре с представителями прессы артист поведал многочисленным подписчикам на официальной страничке в социальной сети Facebook. "Знаете, откуда возникает желание убить? Звонок – Андрей Вадимович, это национальная служба новостей. Сегодня умер Хворостовский. Ваши комментарии? Ну какие, ****, комментарии? Умер человек! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выругался Макаревич.

Подписчики неоднозначно отреагировали на срыв артиста. "а ведь можно было бы сказать слова уважения покойному, передать соболезнование близким....", "Все понимаю, но вот "****" в этот контекст ну никак не катит", "Они и без Вас за Вас прокомментируют", "А вот Кабздон с радостью прокомментировал", "Комментарий один – соболезнование", "Не стоят они этого, право..." – высказались фолловеры.

Интересно, что НСН обнародовала полную, без купюр, запись разговора журналиста с Макаревичем. "Я очень не люблю банальных очевидностей. Я должен радоваться сейчас или что? Это очень грустно. Я не знаю, насколько это большая потеря, я не взвешивал ее на весах. Простите, ради бога", – цитирует артиста НСН. Редакция назвала высказывания Макаревича в Facebook хамством.