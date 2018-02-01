Раскрылись неожиданные данные о Джигарханяне и его бывшей жене

Адвокат Армена Джигарханяна сообщил любопытные подробности частной жизни своего подопечного и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Оказалось, экс-супруги живут под одной крышей.

Накануне, 31 января, Армен Джигарханян официально стал холостяком. По словам адвоката Евгения Парфенова, актер был очень рад. А вот Виталина Цымбалюк-Романовская, как он отметил, была категорически против развода.

"Просила дать время на примирение. В суде она была другим человеком. Сосредоточенная, не такая уверенная в себе, как на телешоу. Она взвешивала каждое слово, переживала за результат. Тем не менее судья вынес решение в пользу нашей стороны", – констатировал Парфенов.

Джигарханян даже думать не хочет о примирении с экс-супругой. "Разговор о мире вызывает у Джигарханяна раздражение. Если он вдруг захочет встретиться с Виталиной, его никто не удержит. Но такого желания нет. Да и у Виталины, по-моему, в глубине души тоже. Если кто-то кого-то хочет увидеть, он найдет возможность", – отметил адвокат.

Представитель Джигарханяна раскрыл неожиданные данные о своем подопечном. Оказывается, актер и пианистка живут под одной крышей. "Виталина и Армен Борисович живут в одном доме, в одном подъезде… Он не приходит домой под охраной. И если Виталина до сих пор с ним не встретилась, значит, она этого не хотела. Я думаю ею движут другие интересы. Во-первых, она хочет прекратить уголовное преследование. Во-вторых, решить имущественный спор", – цитирует Парфенова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что Джигарханян решился на развод еще в прошлом году, и в конце ноября суд удовлетворил его требование. Однако в начале декабря Цымбалюк-Романовская подала апелляционную жалобу. Вот так и получилось, что юридически они остались мужем и женой. Говорят, узнав о вскрывшейся правде, артист ужаснулся.