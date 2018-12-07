Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление

Ольга Богданова, которой певец Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь в самолете сообщила подробности этой захватывающей истории. По е словам, она живет с пороком сердца, поэтому должна избегать стресса. Однако из-за того, что ей пришлось менять билеты сильно перенервничала.

На борту лайнера Богданова немного пришла в себя, но через 40 минут полета пилот объявил, что они попали в зону турбулентности. Девушка потеряла сознание. Она не сразу поняла, кто пытается привести ее в чувства. Ольга отметила, что артист находился рядом с ней до момента прилета и следил за ее состоянием, вел себя очень профессионально, все его действия были точны и выверены.

"Это мой спаситель. Еще пригласил на свой концерт. Замечательный мужчина, человек. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог все оперативно сделать", – заявила девушка телеканалу РЕН ТВ.