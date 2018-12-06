Звезда "Полицейского с Рублевки" попала в скандал с плагиатом

Актриса и режиссер Александра Франк очень возмутилась, посмотрев интервью звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Сергея Бурунова. Она обвинила журналистов в плагиате своих идей.

Александра уверена, что Юрий Дудь, беседуя с артистом в рамках YouTube-шоу "вДудь", нагло воспользовался ее вопросами. Свое негодование Франк излила на личной странице в Facebook.

По словам артистки, несколько недель назад директор Бурунова попросил черновой вариант ее интервью с артистом, которое вышло около года назад на YouTube-канале "КиноТест". "Я сразу сказала, что в исходниках много слишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж "КиноТеста", и я не имею право ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и я со спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью и написала свои впечатления от работы с Сергеем", – отметила знаменитость.

Александру порадовала возможность помочь профессиональному журналисту "хорошо сделать свою работу". Она с нетерпением ждала нового выпуска "вДудя".

Однако долгожданный ролик очень возмутил артистку. Как выяснилось, Юрий просто "передрал" ее вопросы и формулировки, тем самым втянув своего собеседника в скандальную историю с плагиатом. "Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!" – написала Франк в Сети.

Беседа Сергея Бурунова и журналиста Юрия Дудя была опубликована на YouTube вчера, 5 декабря. Артист много говорил о личном. Он расчувствовался, когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов признался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, с которой он не мог справиться больше года.