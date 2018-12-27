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Кому выгодна внезапная смерть Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце состоится первый за десять лет большой сольный концерт Аллы Пугачевой. Поскольку событие это экстраординарное, то и цены заоблачные. Но продавцы подстраховались – решили брать сбор, который не вернется в случае отмены выступления Примадонны.
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Блогер Михаил Нефедов рассказал, что ему позвонили перекупщики билетов и стали предлагать билеты на Пугачеву. "Сказали, что у Аллы Борисовны большие проблемы со здоровьем, она уже старенькая и не сможет выступать в течение всего концерта, и для этого в программе придумали специальные перебивки (перерывы). Да и вообще, есть вероятность, что концерт этот последний и больше их не будет, с намеком, что жить ей осталось не так долго", – уверяет Михаил.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Уже сегодня, за четыре месяца до выступления, наценка на билеты доходит до 500%. Первый ряд теперь продают по 245-308 тысяч, тогда как официальная цена – 70 тысяч рублей. Амфитеатр же перекупщики предлагают по 40-60 тысяч вместо 10, указанных на билете.

Но даже официальные агрегаторы, которые до сих пор продавали билеты по номиналу и брали небольшой сервисный сбор за услуги, решили подстраховаться. Обычно наценка не превышала 10%. Теперь тот же Kassir.ru берет 20% от цены билета – и исключительно на концерт Аллы Пугачевой. 20% – это та комиссия, которая не вернется при отмене концерта ни при каком условии. А риск, если учесть возраст певицы, велик...

Словом, внезапная смерть Пугачевой (тьфу-тьфу, пусть живет и радует нас долго!) может быть выгодна многим людям. Ведь даже если купить билет у спекулянтов втридорога, то возвращать его потом надо будет все равно в официальные кассы и только по номинальной стоимости.

Кстати, подобное в мире шоу-бизнеса случалось. Например, Майкл Джексон планировал 13 июля 2009 года десятью концертами в лондонской The O2 arena открыть тур This Is It. Билеты начали продавать за полгода. Более миллиона фанатов могли бы увидеть выступления артиста, но он не дожил, хотя был намного моложе Пугачевой. Многие покупатели тогда не стали сдавать "сгоревшие" билеты, а сегодня продают как артефакты на аукционах по 13 тысяч рублей.

Автор: Иван Губкин27 декабря 2018, 13:46
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