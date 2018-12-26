"У нас ничего не поменялось": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой после развода

Уходящий год запомнится любителям музыки премьерой нескольких мощных шоу в "Олимпийском" – Diva Ани Лорак, "Ночные снайперы" – 25" Дианы Арбениной, Ntour Сергея Лазарева и, конечно "Я+R. Второе Я" Филиппа Киркорова. Каждая из программ вобрала все лучшее в технологическом плане, показав высочайший уровень, к которому всем артистам надо стремиться.





Филипп Киркоров изначально хотел лишь немного усовершенствовать и актуализировать продуманное Франко Драгоне шоу "Я", премьера которого состоялась весной 2016 году. Но в итоге получилась совершенно новая программа со сложным названием "New Project "Я+R" второе Я" и не мене сложной постановкой.

Тонны техники, лифты и подъемники, огромные шары, занавес и трон, сотни костюмов, светодиодные экраны нового поколения с 3D-графикой – у каждой песни в этом шоу был уникальный рисунок. Киркоров словно пригласил поклонников в путешествие по своим мечтам, мыслям, чувствам – тому глубокому внутреннему миру, которым он всегда отличался.

Сюжетной основой прошлой программы поп-короля была история о том, как маленькому Филиппу Бог подарил белый шар. Удивленному мальчику он сказал: "Это то, что люди ищут всю свою жизнь, а ему оно вот так просто достается". И зрители следили за тем, как эволюционировал артист, как воспользовался небесным даром – талантом и харизмой.

В нынешнем шоу певца на сцене сопровождали Муза и Ангел – спутники всех одаренных людей. Певец представил цельную по драматургии историю, причем рассказывал ее посредством преимущественно новых песен, которые появились в его репертуаре за последние годы. Он хотел показать себя зрелым артистом, который способен работать в разных жанрах, для разной аудитории. Чего только стоит песня "Цвет настроения – черный", которая в концерте прозвучала дважды – Киркоров ее пел (вернее, практически читал рэп!) сольно и дуэтом с успевшим-таки приехать к концу концерта с гастролей Егором Кридом.

Были и премьеры. Например, хит Аллы Пугачевой "Уважаемый автор" 1987 года он переосмыслил, переписав куплеты, а припев оставил прежним: "Бей, бей, бей своих, чтоб чужие боялись,/ Бей, бей, бей своих, чтобы не лезли вперед,/ Бей, бей, бей своих, чтобы не выделялись,/ Бей, бей, бей своих, чтоб не лезли вперед". Прошло более 30 лет с тех пор, как Илья Резник написал эти слова, а они по-прежнему актуальны – Пугачевой, Киркорову и иже с ними постоянно достается от журналистов. К счастью, они занимают мудрую позицию и никогда ни с кем не ругаются.

Научила же их этой мудрости Алла Пугачева. Она, кстати, тоже была на концерте бывшего мужа. И Киркоров был счастлив, назвав певицу своим первым продюсером и первым учителем. "Думал ли я, 14-летним мальчишкой наблюдая здесь свое первое в жизни красивое шоу "Пришла и говорю", которое показывала Пугачева, что спустя много лет мне предстоит завершить историю этого зала", – обратился он к 20-тысячной аудитории.

Действительно, получилось очень символично. Алла Борисовна выступала в "Олимпийском" в июне и ноябре 1984 года. Тогда она дала здесь 20 аншлаговых сольников – больше не было ни у кого! В декабре 2018-го Филипп Бедросович поставил красивую точку в истории легендарного спортивного комплекса.

А после выступления певец откровенно рассказал журналистам о том, как строятся его отношения с бывшей и единственной пока супругой. "Я за все эти годы столько у нее взял и столькому научился, что пониманию Аллу даже без слов, – улыбнулся Филипп. – Если она пришла на концерт, если слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни. Она для меня – незыблемый авторитет, единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями, которых в моей жизни не так много".

Жасмин, Таисия Повалий, Бедрос Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анжелика Агурбаш и многие другие сделали сотни записей с концерта в социальных сетях, завалили поп-короля цветами на сцене и захвалили за кулисами. Он достоин. Он лучший.