Модель со стальными мышцами покорила народ

26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт девушки подписаны более 1,7 миллиона человек.

Модель начала выступать на родине в категории фитнес-бикини. В 2012 году она переехала в США, чтобы принимать участие в соревнованиях и развиваться. В 2013 году стала первой пуэрториканкой, получившей профессиональную карту менее чем за год карьеры.

Сегодня модель демонстрирует свое накачанное и в то же время женственное тело в соцсетях, собирая десятки тысяч восторженных комментариев и комплиментов. "Богиня", "Ты вдохновляешь", "Красиво и чувственно", "Идеальное тело", – написали пользователи.

Однако есть и те, кто считает, что стальные мышцы Яришны хороши только для бодибилдера. "Не поймите меня неправильно, но такое накачанное тело не для девушки", "Перекачалась", "Люблю более изящные формы", – отметили некоторые фолловеры.

Впрочем, Аяла не обращает внимание на критиков и делает успешную карьеру. Девушка сотрудничает с известным производителем спортивного питания, а также работает фитнес-моделью и персональным тренером.