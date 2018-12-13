Не Бероев: с кем спит Алферова
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Алферова выложила фотографию, на которой запечатлена лежащей вместе со своим четырехногим питомцем. "Пока посплю немного в обнимку с любимой сладко сопящей грелкой Марусей, а то, что-то неважно себя чувствую (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения.
Поклонники умилились и пожелали актрисе не болеть, ведь уже 14 декабря ей предстоит сыграть в спектакле "Страх мыльного пузыря". "Особенный, неповторимый, всегда непредсказуемый, полный импровизации, настоящих эмоций, чувств и переживаний!" – высказалась о постановке Алферова.
"Ксюшенька, выздоравливай скорее🙏А ты, Маруся лечи свою любимую хозяюшку", "милота!", "Здоровья, Сил", "Какое милое фото !!!!!!!!! Все очень хорошо получились", "Имбирный чай поможет! Шиповник с имбирем заварить в термосе, добавить мед. Без глюкозы очень плохо нынче. Небо упало на землю. Не надо играть с диетами. Они сейчас убивают!", "Не болейте!!!! Пусть помогает любовь тех, кому вы нужны)", – прокомментировали публикацию подписчики.
Отметим, что это не первая собака Ксении Алферовой. В детстве у нее была такса. Об этом сообщила сама актриса своей коллеге Марии Голубкиной, когда та объявила, что завела себе такую собаку. "У меня в детстве Авося такая была. Легендарная собака. Умнейшая порода, но упрямая. И очень сладкая!" – поделилась воспоминаниями популярная актриса.
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