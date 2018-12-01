Первый день нового месяц оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" работали до седьмого пота и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года.



"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине

АЙОтношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания. Знаменитости рассказали правду о том, как все начиналось.

Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям. Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу "Голос"

АЙСедьмой сезон шоу "Голос" усмешно идет на Первом канале, радуя телезрителей новыми неожиданностями. Состав наставников претерпел значительные изменения. Теперь конкурсантов оценивают Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и фронтмен Ленинграда "Сергей Шнуров".

С первого дня съемок ходили слухи, что на площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.



Лишила себя удовольствия: у Лободы серьезные последствия после операции

Осенью певица Светлана Лобода перенесла тяжелую операцию. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает, однако теперь она вынуждена соблюдать строгую диету.

Лобода старается ограничивать нагрузки, а также тщательно следить за питанием и здоровьем. Певица отказывает себе в разных вкусностях. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.



Покойный Табаков обратился к Машкову с последним желанием из могилы

После смерти Олега Табакова пост художественного руководителя "Табакерки" занял его ученик, Владимир Машков. Подобный шаг вызвал неоднозначную реакцию в творческом коллективе.

Машков убежден, что двигается в правильном направлении, так как он продолжает дело своего мастера. По словам актера, Табаков хотел, чтобы ученики несли традиции МХТ.



Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым

Мария Максакова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион". Она сообщила, что мать мечтала выдать ее замуж за Дениса Мацуева.

Мария Максакова и Лера Кудрявцева встретились в Мюнхене, родном городе оперной дивы. Тут похоронен ее отец, здесь живет его вторая семья – женщина, которая значительно моложе его, подарившая ему сына Эрика. Ему сейчас 16 лет. Интересно, что отец сообщил ей о другой женщине много лет назад, причем попросил ее не говорить матери. Мария пообещала, но сказала, что он все равно должен ей признаться. Он это сделал, и Людмила тяжело восприняла известие.



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