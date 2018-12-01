Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Суббота 1 декабря
Лента новостей
17:27
Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира
16:27
Соревнуются с Геббельсом: как "Новая газета" манипулирует общественным сознанием
15:42
Совет на выходные
15:15
Избили перед вакханалией: всплыли жуткие подробности группового изнасилования в полиции
14:33
Туктамышева раскрыла причины скандального раздевания на льду
12:38
"ЕР" в день рождения ведет масштабный прием граждан
10:51
Распластавшуюся в сексуальном наряде Чехову укусили за голые ягодицы
10:24
Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу "Голос"
10:00
Умер бывший президент США
09:56
Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото
22:01
"Люблю!": Меган Фокс подтвердила слухи о романе с Шайей Лабафом
21:57
Как изменится жизнь россиян к Новому году 2019
21:53
Сексуальная Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы россиянам
21:51
"Резиновая Зина": прелести Седоковой признали ненатуральными
21:30
Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
21:23
Между Путиным и Трампом выстроили "живую стену"
21:16
В Уфе мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией
21:15
Взявшая сына в охапку Бледанс покинула Россию
21:08
Под Волгоградом мужчине отрезали палец из-за пачки сигарет
21:01
В Ижевске таксист украл телефон у клиента и подарил подруге
20:42
Соль признана смертельно опасной
20:42
Убежавшая от Фадеева пышногрудая фаворитка сделала громкое заявление
20:41
Обнажившая грудь Орлова показала своего малыша
20:35
В Удмуртии под окнами дома нашли тела двух женщин и ребенка
20:28
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись автобус и фура
19:57
В Тюмени пенсионер наловил рыбы на 5 миллионов
19:56
Шнуров втянул Брежневу в грязную провокацию украинцев
19:44
В одном из кафе Омска случился пожар
19:39
В Москве после столкновения с газовозом загорелся автомобиль
19:36
Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
19:06
Под Астраханью три рыбака застряли во льду
19:06
Что стало с головой Саши Бортич
19:01
"Больные люди": Максакова резко ответила на страшное обвинение
18:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года
18:39
Напуганный извращенцами участник "Дома-2" бросился наутек
18:31
Сбежавший из России Соколовский безмятежно развлекается с новой пассией
18:07
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
17:41
Страховка.Ру поддержит благотворительный вечер "ACTION! 2018"
17:35
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
17:22
Напавшему на Глушакова хулигану вынесли приговор
17:15
"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова
17:01
"Прощай": душераздирающее обращение Алексея Воробьева к умершему другу
16:53
Тодоренко раскрыла неприличные предложения "Дома -2"
16:42
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
16:25
"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок
16:23
50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
16:20
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко
16:13
Невежда Тарзан попутал берега
15:56
Сменившая пол модель станет матерью после участия в конкурсе "Мисс Вселенная"
15:39
Самой стильной россиянкой признали Бузову
15:38
Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов
15:07
Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
15:05
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
14:59
Володин назвал виновника церковного раскола на Украине
14:58
Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова
14:56
Уголовник Саакашвили собирает новый Майдан
14:49
Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
14:31
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета
14:16
Шикарная квартира алкоголика Осина может уйти с молотка за долги
14:10
Пострадавшего из-за загула с неграми Макрона проигнорировали в Аргентине
14:09
В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника
14:03
Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
13:53
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
13:41
Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма
13:29
Звезду "Дома-2" дважды пытались убить
13:25
"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко
13:07
Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте
13:02
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
12:55
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
12:53
По центру Киева прошли радикалы с факелами
12:48
Москвичам угрожает резкое облысение
12:17
Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры
12:16
Порошенко униженно лебезит перед Трампом
12:13
В Москве задержали сына Игоря Талькова
12:02
Известная певица засветила ягодицы перед публикой
11:48
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
11:46
"Куда это годится?!": Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске
11:43
В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след
11:43
Обнаглевшая Мэй напала на Путина из-за украинских кораблей
11:35
Кто настоящие "хозяева" президентов постсоветских стран
11:29
Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи
11:22
Главные события Москвы
11:12
Глушаков наплевал на агрессивного фаната
11:09
Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
10:49
Павел Прилучный потерял близкого человека
10:44
Украина закрыла въезд в страну для мужчин из России
10:38
Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме
10:24
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
10:21
Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням
10:15
Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова
10:08
Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018
10:06
Бездомного отправили в колонию за кражу в храме
09:59
Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона
09:56
Авария на борту перепугала суровую Меркель
09:48
В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб
09:41
Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме
09:35
Россия вывела на орбиту три военных спутника
09:33
"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье
09:22
Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
09:02
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова
Ротару поддержала грязную провокацию Украины у Крымского моста
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Первый день нового месяц оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" работали до седьмого пота и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года.   
прочитано 1586 раз

"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине

АЙОтношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания. Знаменитости рассказали правду о том, как все начиналось.

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям. Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру". 

Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу "Голос"

АЙСедьмой сезон шоу "Голос" усмешно идет на Первом канале, радуя телезрителей новыми неожиданностями. Состав наставников претерпел значительные изменения. Теперь конкурсантов оценивают Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и фронтмен Ленинграда "Сергей Шнуров".

Последние новости шоу-бизнеса. Ани Лорак. Фото: Кадр Первого канала

С первого дня съемок ходили слухи, что на площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.

Лишила себя удовольствия: у Лободы серьезные последствия после операции

Осенью певица Светлана Лобода перенесла тяжелую операцию. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает, однако теперь она вынуждена соблюдать строгую диету.

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба

Лобода старается ограничивать нагрузки, а также тщательно следить за питанием и здоровьем. Певица отказывает себе в разных вкусностях. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.

Покойный Табаков обратился к Машкову с последним желанием из могилы

После смерти Олега Табакова пост художественного руководителя "Табакерки" занял его ученик, Владимир Машков. Подобный шаг вызвал неоднозначную реакцию в творческом коллективе.

Последние новости шоу-бизнеса. Олег Табаков. Фото: www.globallookpress.com

Машков убежден, что двигается в правильном направлении, так как он продолжает дело своего мастера. По словам актера, Табаков хотел, чтобы ученики несли традиции МХТ.

Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым

Мария Максакова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион". Она сообщила, что мать мечтала выдать ее замуж за Дениса Мацуева.

Мария Максакова. Фото: PR НТВ

Мария Максакова и Лера Кудрявцева встретились в Мюнхене, родном городе оперной дивы. Тут похоронен ее отец, здесь живет его вторая семья – женщина, которая значительно моложе его, подарившая ему сына Эрика. Ему сейчас 16 лет. Интересно, что отец сообщил ей о другой женщине много лет назад, причем попросил ее не говорить матери. Мария пообещала, но сказала, что он все равно должен ей признаться. Он это сделал, и Людмила тяжело восприняла известие.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

1 декабря 2018, 19:39

комментарии

Политика

Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко

Шоу-бизнес

Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым
"Так будет лучше": растерянный Фадеев сделал громкое заявление после побега фавориток
Кержакова умоляют отпустить незаконно удерживаемого сына
Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым

Проишествия

Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос
Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине

Примадонна решилась на откровение
Политика

Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото

Снимки поражают откровенностью
Шоу-бизнес

"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу

Балерина вышла на улицу без трусов
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма

Правда раскрылась на студенческой вечеринке

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз

Фоторепортажи

50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей
Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"

Спорт

Глушаков наплевал на агрессивного фаната
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Регионы

Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru