Актрису Галину Польских в жутком виде увезли во Францию

Из-за бесконечных манипуляций с волосами Галина Польских довела их до жуткого состояния. Лишь за границей артистке смогли восстановить цвет и вид шевелюры.

Все началось с того, что второй режиссер картины "Я шагаю по Москве" поймал Галину Польских в коридорах "Мосфильма" и немедленно показал ее Георгию Данелии, предположив, что она прекрасно воплотит образ продавщицы пластинок. Однако, увидев Польских, Данелия, бывший не в духе из-за боли в пояснице, заявил, что ей следует покраситься потемнее.

"Лика посадила меня в машину и повезла в парикмахерскую. Там меня покрасили в темный цвет, но Данелия опять остался недоволен: "Так еще хуже. Перекрась ее в белый". Мы снова в парикмахерскую и обратно. В итоге меня утвердили", – рассказала Польских.

А потом артистка снималась в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". На тот момент Польских снова была блондинкой, но режиссер заявил, что для роли ей следует перекраситься в брюнетку. Вскоре Галине сообщили, что фильм "Я шагаю по Москве" отправляют в Канны, и она едет с ним. "Там море, солнце, и там любят блондинок. Тебе надо непременно перекраситься", – сообщила Галине Польских Тамара Макарова.

Артистка послушалась и снова сменила цвет волос. Однако результат оказался ужасным. "Мои волосы не выдержали многократных перекрашиваний из блондинки в брюнетку и обратно, тем более что краски тогда были ядреные. И волосы стали сине-зеленого цвета. Я без слез не могла смотреть на себя в зеркало и во Францию полетела, замотавшись в платок", – цитируют Польских "7Дней".

В самолете рядом с артисткой оказался влиятельный чиновник из Госкино Владимир Баскаков. Он строил планы, как они из Парижа отправятся в Канны, и спрашивал, не жарко ли Польских в платке. Артистка была вынуждена рассказать, что с ней случилось, и показать волосы. Тот принял решение на время остаться в Париже, чтобы Польских привели в лучший вид.

От парижской парикмахерской актриса осталась под приятным впечатлением. "Мне показалось, что я попала в рай! В креслах сидели одни старушки – красивые, напудренные, ухоженные. У каждой в одной руке – чашечка кофе, в другой – маленькая собачка. Вокруг них порхали девочки в розовых и голубых халатиках: кому маникюр делали, кому педикюр. Меня перекрасили в пепельный цвет, втирали в голову бальзамы и кондиционеры, которых в Союзе не было и в помине, накрутили волосы. Правда, завивка мне не очень понравилась. Заодно сделали маникюр. Педикюр тоже предлагали, но я постеснялась и отказалась", – рассказала актриса.