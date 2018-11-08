25-летнюю дочь Сергея Шнурова разнесли за снимки в белье

Серафима Шнурова поразила подписчиков несвойственными ей фотографиями. Скромная дочь лидера группы "Ленинград" предстала перед ними в сексуальном нижнем белье.

Подписчики Серафимы привыкли к образу простой, скромной и нежной девушки. И неожиданно увидели сексуальную "старшеклассницу" с сигаретой и бутылкой алкоголя.

"Люблю, знаете ли, фотографии в стиле "старшеклассница старается показаться крутой", – прокомментировала снимок дочь Шнурова.

Наследница лидера группы "Ленинград" далека от тусовок и шоу-бизнеса. 25-летняя Серафима живет в Санкт-Петербурге, работает графическим дизайнером. У знаменитого отца бывает на крупных концертах.

У известного певца Сергея Шнурова двое детей, Серафима - старшая. Ее мать – первая жена музыканта Мария Исмагилова. От второй жены - Светланы Косициной – у рокера есть сын Аполлон. Ему исполнилось 18 лет.

Серафима Шнурова два года назад вышла замуж. Подписчики заметили на ее пальце обручальное кольцо. Как выяснилось, выбор девушки пал на простого парня, который в то время работал барменом. Теперь у дочери известного музыканта двойная фамилия – Шнурова-Астанина, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, недавно много пересудов вызвала тайная свадьба Сергея Шнурова. Артист, едва оформив развод, снова женился. Церемония заключения брака Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Все прошло в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.

