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Лобода пошла на риск после серьезной операции

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Совсем недавно певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию. Несмотря на это, артистка убеждена, что уже готова погрузиться в работу в самое ближайшее время. 
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Светлана Лобода шокировал своих поклонников известием о том, что она была срочно доставлена в больницу из-за сильной боли и потери сознания. Оказалось, что у певицы подозрение на обструкцию почки. Артистке пришлось перенести срочную операцию.

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Светлана Сергеевна Лобода певица

Так или иначе, Лобода не намерена тратить время на реабилитацию. Певица объявила в своем Instagram о том, что отправляется в тур по Германии.

Судя по всему, Светлана крайне расстроена тем, что ей пришлось отменить концерты в Москве из-за внезапной болезни. Но поклонники могут быть спокойны, ведь их кумир собирается покорять концертные площадки уже через полторы недели после операции. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами. Уже все! Скоро новый сингл! И тур по Германии, а пока дом, милый дом", – написала Лобода в соцсети.

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Благодарю всех за беспокойство и поддержку . Очень ценю и дорожу Вами �� Уже все �� скоро новый сингл! и тур по #Germany���� . а пока... #homesweethome ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.

В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема", – заметила Светлана Лобода.

5 ноября 2018, 14:00
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