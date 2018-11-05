Лобода пошла на риск после серьезной операции

Совсем недавно певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию. Несмотря на это, артистка убеждена, что уже готова погрузиться в работу в самое ближайшее время.



Светлана Лобода шокировал своих поклонников известием о том, что она была срочно доставлена в больницу из-за сильной боли и потери сознания. Оказалось, что у певицы подозрение на обструкцию почки. Артистке пришлось перенести срочную операцию.

Так или иначе, Лобода не намерена тратить время на реабилитацию. Певица объявила в своем Instagram о том, что отправляется в тур по Германии.

Судя по всему, Светлана крайне расстроена тем, что ей пришлось отменить концерты в Москве из-за внезапной болезни. Но поклонники могут быть спокойны, ведь их кумир собирается покорять концертные площадки уже через полторы недели после операции. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами. Уже все! Скоро новый сингл! И тур по Германии, а пока дом, милый дом", – написала Лобода в соцсети.

Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.

В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема", – заметила Светлана Лобода.