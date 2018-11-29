Рабочая неделя близится к концу, однако страсти вокруг отечественных знаменитостей не перестают утихать. "Дни.ру" не поленились и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 ноября 2018 года.



Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми

Говорят, отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой развиваются. Скандально известный телеведущий и дизайнер стали жить вместе, а на днях вышли в свет с двумя детьми.

Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой и их пятилетними детьми Платоном (которого подарила шоумену певица Жанна Фриске) и Ладой (дочерью дизайнера от предыдущих отношений) ушлые папарацци приметили в Пушкинском музее. Влюбленные с наследниками посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".



"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой

Мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние.

На днях в одном из столичных залов состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому та, по ее словам, готовилась два с небольшим месяца. Разумеется, не смогла оставить без внимания столь грандиозное событие в жизни наследницы и ее мать Ирина Бузова.



Кейт Миддлтон устроили травлю после конфликта с Меган Маркл

Поклонники Меган Маркл обрушились на Кейт Миддлтон в социальных сетях. Поводом для их нападок стали слухи о том, что герцогини находятся в напряженных отношениях.

Многие фанаты бывшей актрисы поспешили защитить ее от жены принца Уильяма после того, как появилась новость, что герцог и герцогиня Сассекские покинут Кенсингтонский дворец и переедут в Виндзор на "неопределенное время". В прессе появились сообщения о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли найти общий язык. Теперь поклонники последней утверждают, что жена принца Уильяма "завидует" и "относится неуважительно" к супруге принца Гарри. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.



Известный певец избавился от Лободы

Рэп-исполнитель Баста обнародовал видеоинтервью с певицей Светланой Лободой. Артистка рассказала о том, как изменилась ее фигура после вторых родов, а также высказалась об отце своей младшей дочери. Однако вскоре по какой-то причине Баста удалил запись, и теперь поклонники Лободы находятся в недоумении.

Согласно информации некоторых СМИ, успевших посмотреть передачу, очередным звездным гостем YouTube-шоу Басты GazLive стала Светлана Лобода. Артистка почти час отвечала на вопросы, которые ей задавали интернет-пользователи.



15 миллионов за скандал: Шукшина раскрыла гнусное предложение Малахова

Марию Шукшину уговаривали участвовать в скандальном ток-шоу Андрея Малахова. По словам артистки, ей предлагали огромные суммы.

В личном микроблоге между Марией Шукшиной и членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадимом Манукяном завязалась беседа. Актриса и общественник обсуждали беспредел, который творится на федеральных каналах.



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