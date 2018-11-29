Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми

Говорят, отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой развиваются. Скандально известный телеведущий и дизайнер стали жить вместе, а на днях вышли в свет с двумя детьми.

Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой и их пятилетними детьми Платоном (которого подарила шоумену ныне покойная певица Жанна Фриске) и Ладой (дочерью дизайнера от предыдущих отношений) ушлые папарацци приметили в Пушкинском музее. Влюбленные с наследниками посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо.

На фото, которые любезно предоставила EG.ru, популярный телеведущий запечатлен в темных брюках и белой футболке, его избранница – в черных обтягивающих джинсах и свободном пуловере. Дети тоже одеты по моде: Платон в белой, нарочито большой толстовке и обтягивающих черных джинсах и тяжелых ботинках, Лада также в черных штанах и черных ботинках, светлой кофте и черной толстовке поверх.

Репортеры узнали, что именно Дмитрий Шепелев стал инициатором посещения этой выставки, потому что с недавних пор увлекся так называемым ниндзя-фитнесом. К примеру, на одном из занятий он так упорно упражнялся с мечом, что стер ладони в кровь, но лишь получил радость.

В близком окружении говорят, что влюбленные совершенно счастливы, но скреплять свои отношения печатью брака не спешат. Летом пара вместе с детьми отдыхала в Италии на съемной вилле и много гуляла. "Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса", – рассказали журналистам знающие люди.

Отметим, что поклонники неоднозначно относятся к новой возлюбленной Дмитрия Шепелева, который несколько лет назад похоронил свою избранницу, певицу Жанну Фриске. Одни радуются за шоумена, утверждая, что маленькому Платону необходима полная семья, а другие, более ревностно настроенные, сравнивая двух женщин – Жанну и Екатерину, говорят, что новая пассия проигрывает покойной артистке.