"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой

Мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние.

На днях в одном из столичных залов состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому та, по ее словам, готовилась два с небольшим месяца. Разумеется, не смогла оставить без внимания столь грандиозное событие в жизни наследницы и ее мать Ирина Бузова. Женщина призналась, что до сих пор под впечатлением от шоу. "Только я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте пять метров и пела песню "Атомы". Конечно, потом я ее отругала. После концерта я обняла ее, а ребенка-то нет – так сильно она похудела!" – отметила Бузова.

Мать обнародовала и крайнюю нервозность, которую испытывала Ольга во время шоу. "Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии", – сообщила мать поющей ведущей.

В отличие от Ольги, ее младшей сестры Анны и бывшего мужа Игоря, Ирина живет в Санкт-Петербурге и не намерена переезжать в столицу. Женщина работает стоматологом-терапевтом и является заместителем главврача в районной поликлинике. Ирину все устраивает, менять работу она не намерена. Ирина объяснила: "Мы с дочей счастливые люди, потому что работу свою очень любим".

Зашла речь и о бывшем муже Ольги футболисте Дмитрии Тарасове, который сейчас нянчит с новой супругой, моделью Анастасией Костенко, общего ребенка. Ирина дала понять, что экс-зять в штыки воспринял идею ее дочери заняться песенным творчеством. "Я вспоминаю один момент ее жизни, когда она хотела поддержки от любимого мужа и друга в своих попытках спеть первую песню "Под звуки поцелуев", а в ответ услышала только смех, сарказм и слова: "Ты что совсем с головой не дружишь?" – рассказала Бузова.

После развода Ольга до сих пор одна. У ее матери есть мнение на сей счет. "Оля никогда не выбирает головой. Она влюбляется сердечком. Она всегда будет думать, что она в чем-то виновата, не так увидела, не так поняла. Ей все равно, что будет или чего не будет у ее избранника: деньги, бизнес... Главное – чтобы не врали и не предавали. Она не выносит ложь и ненависть", – цитирует Ирину Бузову сайт "Комсомольская правда".