15 миллионов за скандал: Шукшина раскрыла гнусное предложение Малахова

Марию Шукшину уговаривали участвовать в скандальном ток-шоу Андрея Малахова. По словам артистки, ей предлагали огромные суммы.

В личном микроблоге между Марией Шукшиной и членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадимом Манукяном завязалась беседа. Актриса и общественник обсуждали беспредел, который творится на федеральных каналах.

Собеседники затронули вопрос финансирования программ "Пусть говорят" Первого канала и "Прямой эфир" "России 1". По словам Манукяна, на днях из Госдумы в ВГТРК ушел официальный депутатский запрос с вопросами о том, как расходуются деньги налогоплательщиков. "Существует канал на ежегодные 25 миллиардов из госбюджета. Это официальные цифры", – добавил эксперт.

Шукшина отметила, что давно пора призвать к ответу руководящих лиц. Артистка сообщила, мол, телевизионщики мало того что распространяют порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах нашей страны, так еще жируют за счет обычных зрителей. Мария на личном опыте убедилась, что в подобного рода передачах крутятся большие средства.

"По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагали 1000 000 руб, мне они готовы были заплатить 15000 000р лишь бы пришла... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Но ходить на это мракобесие, себя не уважать... Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу, для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода! И самое главное – чем больше грязи, тем больше платят! И это уже не "кухонные разборки", это целенаправленная ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ВОЙНА, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества! Вот, что страшно-то!!!!!!" – написала знаменитость.

Напомним, недавно рядовые зрители пошли войной на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и руководство программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Сотни людей подписались под петицией неравнодушного россиянина на сайте change.org. Некий Андрей Сибирский просит депутатов Государственной думы законодательно запретить обсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. Актрисы Мария Шукшина и Алика Смехова уже подписали это прошение.