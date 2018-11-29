Известный певец избавился от Лободы
Согласно информации некоторых СМИ, кто успел посмотреть передачу, очередным звездным гостем YouTube-шоу Басты GazLive стала Светлана Лобода. Артистка почти час отвечала на вопросы, которые ей задавали интернет-пользователи. Разумеется, зашла речь и о личной жизни Светланы. В мае артистка родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят упорные слухи, что Светлану связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Лобода объяснила, почему не говорит об отце своей второй дочери. "Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни. Зато Светлана прямо сказала, что ее фигура стала еще более женственной после родов, и призвала всех женщин не бояться рожать.
Самое интересное, что не все фанаты успели насладиться интервью Светланы Лободы. Вскоре после публикации видео исчезло с канала. Поклонники пришли в недоумение. "Куда пропало видео с Лободой?!!!!!!", "Хотел интервью с лободой посмотреть до конца, а его уже и нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А где Лобода? Куда делось интервью??", "Ну вот, только собралась посмотреть свою любимую Свету, а видео тютю", – высказались пользователи Сети на страничке шоу в Instagram. Примечательно, что там указана ссылка на "новый" выпуск – с юмористом Максимом Галкиным, который вышел еще неделю назад.
Отметим, что на страничках Басты и Светланы Лободы нет и намека на передачу, хотя обычно артисты с удовольствием анонсируют на всех возможных площадках материалы о себе, тем более интервью.
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