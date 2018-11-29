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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон устроили травлю после конфликта с Меган Маркл

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники Меган Маркл обрушились на Кейт Миддлтон в социальных сетях. Поводом для их нападок стали слухи о том, что герцогини находятся в напряженных отношениях.
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Многие фанаты бывшей актрисы поспешили защитить ее от жены принца Уильяма после того, как появилась новость, что герцог и герцогиня Сассекские покинут Кенсингтонский дворец и переедут в Виндзор на "неопределенное время". В прессе возникли сообщения о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли найти общий язык. Теперь поклонники последней утверждают, что жена принца Уильяма "завидует" и "относится неуважительно" к супруге принца Гарри.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Я могу сказать только одно. Неважно, что вы думаете, Кейт никогда не сможет достичь уровня Меган. Все, что она сделала в своей жизни, – это вышла замуж за принца. Она не умеет работать и общаться с людьми", – оставил такой резкий комментарий один из пользователей Twitter.

Другой юзер раскритиковал одежду герцогини Кембриджской. "Кейт Миддлтон – ужасная женщина, потому что она носит все то, что когда-то надевала принцесса Диана. Она пытается вызвать у нас симпатию, используя образ своей мертвой свекрови. У нее совсем нет индивидуальности", – заявил он. Известно, что супруга Уильяма владеет частью украшений леди Ди, которые та завещала в качестве подарков будущим невестам своих сыновей.

Еще один пользователь считает, что у Кейт "не может быть ничего общего с женщиной, которая много работала", а другой назвал будущую принцессу Уэльскую "герцогиней-бездельницей". "Я уверен, она завидует Меган, потому не может оставаться спокойной", – заключил он.  

Но не все поклонники Маркл так агрессивно настроены против Миддлтон. Многие просто выступили в поддержку герцогини Сассекской. "Все, что связано с Меган, – прекрасно. Ее улыбка, ее одежда, ее голос… В ней нет ничего, что заставило бы меня разлюбить ее. Даже хейтеры не заставят меня думать иначе!" – заявил один из фанатов. 

В поддержку бывшей актрисы выступили даже знаменитости. "Я очень хочу защитить Меган, несмотря на то, что даже не знакома с ней лично. И я не возьму свои слова назад", – написала американская модель Крисси Тайген. Под ее записью оставила комментарий певица Кати Малони: "Добавь меня в свою команду защитников! Никто не посмеет говорить о Маркл плохо!"

Несмотря на то что сторонники Меган ведут себя очень активно в социальных сетях, поклонники Кейт тоже не хотят оставаться в стороне. "Я хочу чаще видеть новости о герцоге и герцогине Кембриджских. Мне смертельно надоела эта самовлюбленная Маркл!" – написал один из юзеров.

Представители королевской семьи уже успели прокомментировать сложившуюся ситуацию. Многие поклонники герцогини Сассекской, которые сталкиваются с любой критикой в адрес кумира, воспринимает ее как агрессию. Это связано с тем, что они полюбили ее, когда она еще была актрисой.

"Многие люди стали поклонниками королевской семьи только потому, что они обожают Меган. Они воспринимают всю критику как нападение. Жизнью монаршей семьи внезапно заинтересовались множество американцев, и это потрясающе. Но у них нет своей королевской семьи, и поэтому они сравнивают ее членов со звездами или политиками. Но они другие, они не звезды и не политики", – сообщила Виктория Арбайтер. 

Автор: Полина Крылова29 ноября 2018, 10:18
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