Отшутившегося после скандальной выходки Ефремова прижали к ногтю

Михаил Ефремов ответил желающим лишить его знания заслуженного артиста России. Актер признался, что не хотел никого оскорбить. Впрчоем, сделал он это в свойственной ему манере.

Выступая на сцене Московского Международного Дома Музыки, артист сообщил, что своими высказываниями он не хотел обидеть россиян. Актер нелестно отозвался о родной стране во время гастрольного тура по Украине.По словам кинозвезды, он пытался высмеять "совок".

"Я, знаете, сам дурак, не так среагировал. Мне спросонья начали звонить эти журналисты: "Вас хотят лишить звания заслуженного артиста". Я ответил, что мне по барабану, спать хочу. А надо было знаете как ответить? Надо было ответить: "Как лишать? Я за него 450 тысяч долларов заплатил", – с юмором сообщил Ефремов зрителям.

Зал взорвался хохотом. После артист исполнил песню под названием "Михаил Ефремов отвечает за базар".

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который был инициатором предложения о лишении артиста звания поспешил отреагировать на отповедь звезды. Аналитик отметил, что даже для шуток важен контекст.

"Михаил Олегович признал, что неверно среагировал, когда я высказался по теме его звания. Это уже плюс. В его чувстве юмора я никогда не сомневался. Только про интервью на радио у меня никаких вопросов изначально не возникало. Я говорил о творческой составляющей концерта в Киеве. О том как он высмеивал россиян, которые поддержали присоединение Крыма, о том, как он намекал, что россиянам боярышник как мать родна, о его номере в кокошнике, где он высмеивает современную Россию, будучи в ее образе", – отметил общественник в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

"И все бы ничего, юмор, сатира, но высказана она была в не подходящем месте. В собственной стране это свобода слова и самовыражения, а на Украине, которая объявила Россию страной-агрессором это выглядело как подыгрывание действующему правящему режиму этой страны и его информационной политике. Но даже это себе может позволить вольный художник, но не "заслуженный" или "народный", – добавил Вадим Манукян.

Эксперт привел в пример гипотетическую ситуацию, которая, по его мнению, прекрасно иллюстрирует серьезность проступка Ефремова. По словам Манукяна, артист так и не понял, почему его поведение вызвало негодование соотечественников.

"Ровно такой же была бы у меня реакция, если бы, к примеру, Андрей Данилко приехал в Россию и начал подобные вещи рассказывать про Украину. Самое последнее сейчас это в чужой стране играть по ее политическим правилам, даже в юморе. Надеюсь, что теперь Михаил Олегович смог понять, о чем же я говорил тогда", – резюмировал Вадим Манукян.