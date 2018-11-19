"На пике запоя": как Осин довел себя до смерти

Специально для "Дни.ру" психиатр-нарколог, заведующий премиум-отделением клиники Маршака Леонардо Гевара рассказал о возможных медицинских причинах остановки сердца певца Евгения Осина. Все они связаны с пагубным пристрастием артиста к выпивке.

Едва стало известно о смерти Евгения Осина, тело которого было обнаружено в его московской квартире, как в СМИ появилась и причина смерти. Артист ушел из жизни от остановки сердца. И мало кто сомневается, что трагический исход был обусловлен образом жизни певца, давно и прочно приковавшего себя к бутылке.

Однако что именно произошло в организме автора хита "Плачет девушка в автомате"? "Дни.ру" узнали у специалиста. Он объяснил, что алкоголизм приводит к целому букету проблем со здоровьем. Есть среди них такие, которые долго отравляют жизнь, а есть – которые могут вызвать мгновенную смерть.

"Цирроз печени развивается на фоне злоупотребеления алкоголем практически у любого человека, особенно если есть генетическая предрасположенность к нему. Другой вопрос, как быстро разовьется патология. Это может быть и пять лет систематической интоксикации, и 10-15, если, например, человек в целом не употребляет, но случаются запои", – в разговоре с "Дни.ру" заметил психиатр-нарколог, заведующий премиум-отделением клиники Маршака Леонардо Гевара.

"Евгений Осин относился ко всем категориям: мужчина после 40 лет, творческой профессии, которая определяла образ жизни, хроническим алкоголизмом в анамнезе", – добавил он. Это значит, что организм певца был буквально наполнен различными отклонениями. "На последней стадии алкоголизма и печень, и сердечно-сосудистая система находятся уже в настолько в печальном состоянии, что смерть наступает безапелляционно либо от цирроза (а именно – печеночной комы, сепсиса, карциномы, пневмонии), либо это от инфаркта или инсульта", – рассказал Леонардо Гевара.

Впрочем, гибель Евгения Осина связана, скорее всего, с другим опасным процессом. "На фоне длительного употребления у человека развивается еще одно опасное состояние: кардиомиопатия. Заболевание проявляется в виде диффузного поражения сердечной мышцы, что приводит к сердечной недостаточности и может сопровождаться ишемией миокарда. Кардиомиопатия опасна тем, что на пике запоя у больного алкоголизмом может остановиться сердце. Подозреваю, что именно это стало причиной артиста", – подчеркнул специалист.

"Сердце может остановится и от убойной дозы алкоголя на фоне отравления этанолом, но причина тут будет другая: остановка дыхания, и как следствие – остановка сердца", – предупредил психиатр-нарколог. "Сложно ответить на вопрос, сколько нужно выпить, что умереть. Разумеется, это индивидуально и зависит от особенностей организма каждого конкретного человека", – добавил специалист.