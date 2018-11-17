"Женя, мне надоело!" – Штурм напророчила гибель Осина

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Суббота 17 ноября
Лента новостей
20:17
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
16:05
Крик души покалеченного сыны Яковлевой: "Не нужно называть меня уродом"
15:41
Шикарная жизнь Анастасии Шубской
14:55
Подросшая дочь Хабенского в балетной пачке произвела фурор
14:26
Первичные отделения "ЕР" предложили поддержать грантами
14:22
Прооперированной Аните Цой запретили сексуальные игрища
13:57
Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма
13:46
"Привел Ольгу домой": Названа причина ухода жены Тарасова
13:09
"Совал мне грязный тапок": в эфире "Дома-2" показали попытку изнасилования
12:38
Александр Малинин о пропавшем сыне: "Уже не вернуть"
12:03
Петросян с шиком отметил развод со Степаненко
11:20
Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом ушла в запой
10:32
Вспотевшая Ани Лорак распласталась перед знойным итальянцем на шоу "Голос"
10:00
С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями
09:07
"Ядерный гриб": в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)
22:01
Джигурда и Анисина получили по миллиону евро
22:00
Пропавших Скрипалей заметили на Крымском мосту
21:40
"Великого актера" Ефремова оставят без работы
21:29
Пассажирка упала на пути в московском метро
21:00
Отпрыгался: памятник Корнелюку отольют из золота
20:58
В центре Тюмени перекрыли дороги из-за аварии
20:40
Раймонд Паулс рассказал о побеге из Латвии
20:33
Названа главная цель на переговорах Путина и Абэ по Курилам
20:31
Под Москвой ребенок выпил чай с ртутью
20:02
Звезда "Дома-2" выдала интимную тайну подруги
19:58
В Удмуртии водителя иномарки насмерть завалило бревнами из КамАЗа
19:50
В Лондоне умер ученый Жорес Медведев
19:42
Почему суд не защитил интересы государства в стратегическом порту на Балтике
19:30
Европа в шоке от тренировок детей-нацистов на Украине
19:29
В больнице Уфы произошел взрыв
19:15
Путин заглянул за лекарствами в питерскую аптеку
19:14
Селянин специально задавил знакомого в поле под Волгоградом
19:06
В Удмуртии девятилетнего ребенка сбили на зебре
19:01
Уралец застрелил жену и умер сам
18:41
На актера из "Физрука" напали с ножом
18:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года
18:11
Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева
18:02
Винокур попал под суд из-за долгов
17:53
Тотально одинок: Мазаев назвал причину своего пьянства
17:37
При пожаре в центре Омска погиб человек
17:28
Дагестанского спортсмена задержали за убийство таксиста
17:25
"Умирающая боль": Ваенга напугала странным видео из больницы
16:46
Стриженова не узнала изменившуюся дочь
16:39
Лазер против рака: найден революционный метод борьбы с онкологией
16:38
Маслякову предложили приютить у себя Генассамблею ООН
16:38
Совет на выходные
16:06
После безобразной драки от жены-старушки Солнцева отреклась дочь
15:36
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
15:14
Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу
14:52
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
14:50
40-летняя Толкалина предъявила большой живот
14:47
Провинциальная аферистка выживает ведущую "Времени" из квартиры у Кремля
14:32
Известный спортсмен промышлял разбоем под Москвой
14:29
Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах
14:16
Мужчину и женщину убило током от батареи в квартире
13:58
Россия готовит сокрушительный удар по Украине
13:52
"Вы сдурели?": на Бородину накинулись из-за сосущей на лестнице дочери
13:50
Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
13:34
Нижегородец курил в кровати и сгорел заживо
13:13
Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына
13:06
Пьяная россиянка убила мужа за плохой ремонт
13:02
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
13:01
Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев
12:47
Новые данные о состоянии исхудавшей Степаненко
12:29
Под Ростовом при пожаре погибли трое детей
12:12
Освободившегося от Степаненко Петросяна позвали на шоу "Холостяк"
12:12
Кот спел "грузинские песни" и стал звездой (видео)
12:04
Умерла жена первого президента Татарстана
11:58
Изменившуюся Алсу не узнали в Кремле
11:52
Ревнивец избил друга и отобрал ноутбук
11:37
Кокорин решился на отчаянный шаг
11:34
Казаченко стал на колени перед Аманти
11:22
Трое москвичей пострадали при взрыве самогонного аппарата
11:11
В московском метро девушку зажало между платформой и вагоном
11:00
Джоли вернула приемного сына в Корею
10:43
Главные события Москвы
10:39
Безработную москвичку обокрали на 1,7 млн рублей
10:16
Петросян и Степаненко развелись
10:12
Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
10:00
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
09:51
Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео
09:48
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
09:29
Российский музыкант сыграл на концерте и внезапно умер
09:13
47-летнюю актрису нашли мертвой в собственном доме
08:49
Траньков в ужасе из-за рака
08:43
Подруга рассказала о мистике после смерти Глаголевой
08:41
Известный певец умер от пневмонии
08:12
Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл
22:00
Сенсационные подробности криминального прошлого Порошенко
22:00
В доме на юго-западе Москвы произошел взрыв
21:46
"Грязная бомжиха": влюбленные из "Дома-2" устроили жуткий скандал
21:26
Пишущую об общественном транспорте журналистку зажало дверью автобуса
21:05
Жена солиста "Иванушек" рассказала о тайном сыне Яковлева
21:02
Драка двух поэтов в Москве закончилась поножовщиной
20:50
Под Нижним Новгородом водитель пикапа сбил собаку и врезался в дерево
20:33
Пострадали дети: в Тюмени машина влетела в толпу людей
20:26
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
20:25
В Казани пожилая велосипедистка попала под машину
20:15
Мать с сыном заживо сгорели под Волгоградом
19:57
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Великого актера" Ефремова оставят без работы
Пропавших Скрипалей заметили на Крымском мосту
Казаченко стал на колени перед Аманти
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Евгения Осина нашли мертвым в его квартире
Шоу-бизнес

"Женя, мне надоело!" – Штурм напророчила гибель Осина

Умер Евгений Осин - Наталья Штурм. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наталья Штурм высказалась об известии о том, что умер Евгений Осин. По ее словам, конец закономерный: артист очень агрессивно воспринимал все попытки помочь ему в борьбе с алкоголизмом.

Продолжение: Обнародовано последнее видео Евгения Осина из больницы
прочитано 3050 раз

Штурм в беседе с журналистами заявила, что о смерти Осина ей сообщил концертный директор. "Сегодня такая новость пришла. Приношу соболезнования близким Жени, его поклонникам", – добавила она.

ПО ТЕМЕ

"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина

 Умер Евгений Осин

Сюжеты Умер Евгений Осин

Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Исполнительница уточнила, что еще год назад предсказывала такой конец. Штурм была уверена, что алкоголизм рано или поздно добьет Осина, который наотрез отказывается лечиться. "Еще год назад я сказала, что этим все закончится, если Осин не будет лечиться. Виной всему алкоголизм. Женя враждебно воспринимал любые попытки его лечить", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".

"Я много раз его уговаривала взяться за ум, но мою помощь Женя воспринимал очень агрессивно. Я сказала в прошлом году: "Женя, мне надоело, больше тебя беспокоить не буду!", – заключила Штурм.

Напомним, что Евгений Осин умер в собственной квартире в Москве. Тело артиста нашла его сестра. Она приехала повидаться с родственником после того, как тот перестал выходить на связь. Предположительно, причиной смерти Осина стала остановка сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как писали "Дни.ру", одной из первых сообщения о том, что умер Евгений Осин, прокомментировала телеведущая Дана Борисова. "Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас", – заявила она.

17 ноября 2018, 20:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

567

комментарии

Политика

Названа главная цель на переговорах Путина и Абэ по Курилам
Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева
Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу
Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев

Шоу-бизнес

Джигурда и Анисина получили по миллиону евро
"Великого актера" Ефремова оставят без работы
Отпрыгался: памятник Корнелюку отольют из золота
Раймонд Паулс рассказал о побеге из Латвии

Проишествия

Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Шоу-бизнес

Крик души покалеченного сыны Яковлевой: "Не нужно называть меня уродом"

Денис взбешен
Шоу-бизнес

"Ужас": смерть Осина добила Борисову

Популярная ведущая высказалась о трагедии
Шоу-бизнес

Кудрявцеву скрючило из-за новости об уходе мужа

Ведущая пришла в ужас
Шоу-бизнес

Петросян с шиком отметил развод со Степаненко

Юморист не поскупился

Гороскоп

Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября

Фоторепортажи

Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке

Спорт

Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
Кокорин решился на отчаянный шаг
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
Траньков в ужасе из-за рака

Регионы

Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru