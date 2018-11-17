"Женя, мне надоело!" – Штурм напророчила гибель Осина

Штурм в беседе с журналистами заявила, что о смерти Осина ей сообщил концертный директор. "Сегодня такая новость пришла. Приношу соболезнования близким Жени, его поклонникам", – добавила она.

Исполнительница уточнила, что еще год назад предсказывала такой конец. Штурм была уверена, что алкоголизм рано или поздно добьет Осина, который наотрез отказывается лечиться. "Еще год назад я сказала, что этим все закончится, если Осин не будет лечиться. Виной всему алкоголизм. Женя враждебно воспринимал любые попытки его лечить", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".

"Я много раз его уговаривала взяться за ум, но мою помощь Женя воспринимал очень агрессивно. Я сказала в прошлом году: "Женя, мне надоело, больше тебя беспокоить не буду!", – заключила Штурм.

Напомним, что Евгений Осин умер в собственной квартире в Москве. Тело артиста нашла его сестра. Она приехала повидаться с родственником после того, как тот перестал выходить на связь. Предположительно, причиной смерти Осина стала остановка сердца.

Как писали "Дни.ру", одной из первых сообщения о том, что умер Евгений Осин, прокомментировала телеведущая Дана Борисова. "Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас", – заявила она.