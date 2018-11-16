Тотально одинок: Мазаев назвал причину своего пьянства

Вряд ли кто-то из алкоголиков и наркозависимых может сказать, что жизнь в дурмане – его осознанное решение. Кто виноват в том, что человек выбирает для себя жалкое существование?

Зависимость от алкоголя и запрещенных препаратов губит жизни, рвет связи с близкими, лишает способности адекватно мыслить. И к трагедии может привести лишь один неверный шаг.

Дни.ру записали очень откровенное интервью с музыкантом, солистом группы "Моральный кодекс" Сергеем Мазаевым, который честно рассказал о своих пагубных привычках, чуть не разрушивших его жизнь.

Как вы думаете, с чего начались проблемы с алкоголем и наркотиками, что стало причиной злоупотребления?

Вы знаете, сложно всегда понять, когда употребление алкоголя и наркотиков становится проблемой. То есть до определенного момента это просто твой образ жизни, тебе кажется, что ты здоров, что другие пьют больше, что это поднимает настроение и повышает работоспособность. Если сделать экскурс в прошлое, то я вырос в прекрасной семье, меня воспитывала мама и отчим, никто не пил. Алкоголь впервые попробовал в 12 лет: мы с друзьями выпили от нечего делать полбутылки портвейна. Так, хулиганство, я даже не почувствовал особенно опьянения. И вообще, ну кто в подростковом возрасте не пробовал вино, скажите мне? Это потом уже понимаешь, что путь зависимого человека – долгий. Злоупотреблять я стал гораздо позже, и главной причиной был образ жизни, музыка, гастроли, люди. В творческом кругу без допинга невозможно, это неотъемлемая часть этого мира. И депрессии – я довольно часто ощущаю себя тотально одиноким человеком.

В каком возрасте начались проблемы?

Я не был молниеносным алкоголиком. В 18 лет поступил в музыкальное училище, где опять же мы с ребятами могли иногда купить портвейн. Потом была армия, служил в Москве, в оркестре Академии Жуковского. Там выпивали, но не регулярно. Затем началась учеба в Московском университете, но и там другие были интересы. Пить систематически я стал в ансамбле "Здравствуй, песня". При том, что все вокруг были люди исключительно талантливые, эрудированные, интересные. В 1985 году я ушел из ансамбля и стал работать в ресторане. Вообще, это было такое время, когда молодежь бредила заграницей, все мечтали уехать, и я тоже. И вот на этой романтической волне, подкрепленной работой в питейном заведении, я буквально запил: водка и коньяк завершали каждый мой день. Я не думал о том, куда это может привести.

Какая пагубная привычка оказалась сильнее и разрушительнее? Как поменялся ваш характер в связи с приобретенными пагубными привычками?

Однозначно, алкоголизм! Пил я много лет, к сожалению. Есть мнение, что творческим людям спиртное или наркотики нужны, чтобы "очистить" сознание, "дойти до сути вещей" и прочая ерунда. Это миф. Если бы артисты, художники, музыканты не пили и не употребляли наркоту, они бы создали гораздо больше. Это в состоянии измененного сознания кажется, что ты как-то особенно хорошо рисуешь, музыку сумасшедшую пишешь. А потом трезвеешь и понимаешь, что просто пить надо меньше.

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Я завязал 14 лет назад. И точно знаю: для реализации творческого и любого потенциала нужна трезвая голова. Если бы я не пил тогда, я бы гораздо больше успел сделать. Алкоголь разрушает нейронные связи в головном мозге, унижает интеллект и внимание, ухудшает память. Отношения в семье рушатся. Я на себе это хорошо прочувствовал. И когда вышел навсегда из запоя, то через полгода обнаружил, что стал мир ощущать как в детстве – во всех красках. Улучшилось обоняние, слух, зрение, настроение.

Как долго вы принимали наркотики и злоупотребляли алкоголем?

Получается, что алкоголем я злоупотреблял почти 20 лет. Потом завязал (прошел курс лечения) и довольно долго был чист. Завязал я потому, что не хотел, чтобы дети меня видели в скотоподобном состоянии. Но меня ожидала другая зависимость – наркотическая. Началось все, как у многих, с легких, потом в ход пошли более тяжелые наркотики. Под их воздействием ты можешь не спать несколько дней, много работаешь, потом требуется отдых. Я сначала воспринимал наркотик как "друга", который просто повышает настроение и работоспособность. Я не думал о том, что как бывший зависимый, могу угодить в жернова новой зависимости, уже наркотической.

Вы думали, что можете остановиться в любой момент?

Нет, не считал. Я даже не планировал останавливаться. Бросить пить мне помог мой друг Иван Дыховичный. Тогда, 14 лет назад, он объяснил мне, что я болен и мне надо лечиться. Как-то сумел достучаться. За меня тогда взялся врач Сергей Абрамов. Отправил меня к своим знакомым наркологам, хорошим профессионалам, они меня вытащили. Если бы не эти люди, я бы сам не остановился. Алкоголик не признает себя больным.

Часто ли случались скандалы в семье в то время? Случалось ли вам поднимать руку на кого-то из близких в те моменты? А в ком вы, напротив, находили поддержку и утешение?

Мне всегда везло с близкими людьми. Семья у меня замечательная – жена, двое детей. Есть дети и от первого брака. Разумеется, супруга очень за меня переживала, когда я был в употреблении. Она ведь не по телевизору меня видела, не по радио слушала, а жила со мной в одной доме. А я – муж, добытчик, родной человек. Но она не могла меня остановить.

Во-первых, когда ты в штопоре, уговорить на лечение невозможно. Тут надо скручивать – и в клинику. Во-вторых, я вообще не планировал лечиться. Только нюхал все чаще и чувствовал себя все хуже. Даже радовался, что так похудел – вот и славно, думаю, и на диетах сидеть не нужно, чтобы быть в хорошей форме. Агрессивным в состоянии опьянения, ни алкогольного, ни наркотического никогда не был. Антиподдержку находил в соупотребителях.

Кто или что сподвигло вас начать лечение?

Несколько месяцев назад, в мае, со мной произошла одна ужасная история, о которой мне не хотелось бы говорить. С порошка начинался каждый день. Это продолжалось месяц. В таком состоянии меня нашли мои друзья Коля Фоменко и Федя Бондарчук. Они срочно предложили лечь в клинику Маршака. Я очень им благодарен. Хотя сперва отказывался проходить курс лечения, буянил в клинике, собирался бежать. Хорошо, что там есть грамотные психологи, уговорили остаться, очень поддерживали, хотя вел я себя отвратительно.

Две недели меня "капали" – выводили из пост-накротического состояния медикаментозно, затем подключили психотерапию. Нашли ко мне подход, а я сложный пациент. Очень многие вещи объяснили на пальцах: как формируется зависимость, как наркотики действуют на мозг, как работают медикаменты и антидепрессанты, почему они необходимы и прочее. Например, отвыкание от психотропных препаратов связано со скоростью деления клеток. Вообще, знать всю подноготную химических процессов в организме зависимым важно и полезно, помогает понять суть лечения. Главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин очень поддерживал, хотя поначалу клиника казалось мне злейшим врагом. Как и популярная во всем мире система "12 шагов" – казалось, что это какая-то формальность и русскому человеку она вообще не подходит. Оказалось, нет, работает.

Как долго продолжается ремиссия?

Уже более полугода. Я набрал вес, справился с депрессией, у меня масса планов, в первую очередь музыкальных. Клинике очень благодарен – приехал потом к ребятам, посадил рябину на территории. Случился момент, когда мог сорваться, но я справился. Такое и сейчас бывает: на днях был на премьере фильма, где постоянно показывали, как герои вдыхают белые дорожки. Но я сильнее! Просто не надо такие фильмы смотреть. Жена и старшая дочь рады за меня.

Вам бывает страшно, что вы снова можете вернуться к этому образу жизни?

Я стараюсь не думать об этом. Сейчас все мои мысли о будущем – хочется воспитывать детей, быть с семьей, заниматься музыкой. Молю Бога, чтобы мои дети никогда не попробовали наркотики. Жена меня поддерживает, но продолжать употреблять или нет – ты и только ты несешь за это ответственность.

Что бы вы сегодня сказали тем, кто впервые предложил вам наркотик? И тем молодым, кто считает алкоголь и запрещенные препараты простым способом развлечься?

К сожалению, наркотики были и будут всегда. Те, кто мне их предложил, не виноваты в том, что я на них подсел. Это моя беда, моя проблема. Но и мой опыт, за который не хочется говорить спасибо. Если вы считаете, что алкоголь и наркотики – это способ приукрасить мир, то это иллюзия. Это уход от настоящей жизни, деструктив. И ловушка, в которую довольно легко попасть. Но, самое страшное, что когда вы дойдете до края, рядом уже может не оказаться людей, которые скрутят и отправят лечиться.