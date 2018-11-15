"Стоит!": Шура потряс народ колбасой

Артист приехал в Иркутск для участия в сборном концерте звезд 90-х, но успел и погулять по городу. Особое внимание артиста привлекла мясная лавка.

В Москве такого уже давно, к счастью, не встретишь – за колбасой в мороз стоит очередь. А вот на берегу Байкала – пожалуйста. И на Шуру нахлынула ностальгия – он словно попал в те года, когда продукты "доставались", когда существовали понятия "блат" и "дефицит".

"А мы даже не знаем, что там дают, – говорит в опубликованном в Сети ролике Шура. – Сейчас отстоим и узнаем. Но говорят, что дают только по одной палке колбасы в руки. Эй, женщина, поэтому не занимайте за мной! Вроде у них там все кончается".

Примечательно, что никто в очереди не обратил внимания на артиста, никто не подошел за автографом и не стал просить сделать селфи. Да и как узнать, когда на сцене Шура всегда в ярких, эксцентричных нарядах, а тут – в простой шубе. Хотя видео стоящего за колбасой артиста потрясло потом поклонников, судя по многочисленным комментариям, которые появляются на официальной странице исполнителя в социальных сетях.

"Как это СССР напоминает", "О, где–то еще такие очереди встречаются!", Я выезжаю за рыбой, займите очередь", "А вот и стояли в очередях, не зная, что дают, потому что все было дефицит и все было нужно", "Стоит! Шура собственной персоной стоит в очереди с народом, умора!", "Да что бы мне так стоять рядом с Шурой в одной очереди", – отметили ностальгирующие люди. Юмор артиста они оценили и похвалили.