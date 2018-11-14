Из-за скандалиста Ефремова без почетных званий хотят оставить всех артистов

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
партнеры
Среда 14 ноября
Лента новостей
21:29
США отбомбились по Сирии запрещенными бомбами
21:15
"Новая газета" спуталась с воюющим против россиян в Сирии калужанином
20:49
Под Нижним Новгородом внедорожник повалил столб
20:24
Пьяный тюменец выбросил собаку с десятого этажа
20:19
В Казани КамАЗ протаранил торговый центр
20:12
В Удмуртии молодой водитель сбил женщину и врезался в опору ЛЭП
19:45
Под Волгоградом автобус насмерть сбил пешехода
19:44
"Единая Россия" против унижения людей в судах
19:27
"Виден дым": в московском метро произошел сбой
19:17
"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
18:41
Соловьев в прямом эфире разнес украинского фашиста
18:33
В Уфе подготовили к сожжению аварийный барак с людьми
18:16
Можно ли женщине признаваться в любви первой
18:12
Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
17:29
В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей (видео)
17:20
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
16:51
Посадку Boeing в сильную грозу сняли на видео из кабины пилотов
16:47
Пропавшего на Урале рыбака выловили мертвым из озера
16:22
Принято окончательное решение о росте тарифов ЖКХ
15:59
Из церкви под Омском украли иконы и пожертвования
15:51
Золотые хиты рока прозвучат в ММДМ
15:35
В Петербурге электричка сбила двух школьников
15:24
В Москве заявили о нападении Украины на Россию
15:19
"Убийства не было": обнародованы шокирующие данные о смерти Талькова
15:14
Porsche устроил грандиозный тест-драйв на автодроме в Сочи
15:02
Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления
14:37
"Новый год – новый муж": Началова откровенно о разрыве с очередным любовником
14:31
Украина признала Крым российским
14:29
Звезда "Тихого Дона" скончалась на 92-м году жизни
14:28
Сраженная приступом Дайнеко повернулась голым задом к бывшему мужу
14:21
Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы
14:15
Трассу под Ростовом закрыли из-за метели
13:53
Бюджет 2019-2021 принят Госдумой во втором чтении
13:30
В Челябинске с восьмого этажа cбросили холодильник
13:29
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
13:01
"Ты сделал меня женщиной": беременная Тодоренко публично обратилась к Топалову
12:59
68-летний Щербаков страдает от пьянства
12:44
Вместо Ленина в мавзолей кладут резиновую куклу
12:33
Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской
12:31
Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой
12:27
Путин сделал Билана заслуженным артистом России
12:19
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
12:03
Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста
11:44
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
11:42
В серийных угонах авто заподозрили банду подростков
11:35
Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги
11:31
Как правильно "носить" красный цвет
11:29
В Подольске горящую дачу тушили шесть часов
11:18
Азиза огорошила признанием об убийстве Талькова
11:00
Королева фриков: Лолите Милявской – 55
10:50
"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение
10:48
"Как же Виталина?": Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева
10:44
Больных раком россиян травили просроченными лекарствами
10:29
Известная певица показала голую грудь в эфире
10:26
Россиянин заступился за мать и получил ножом в живот от ее любовника
10:07
В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
09:45
Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов
09:40
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
09:39
ЦБ лишил лицензии банк "Москва"
09:09
На кладбище в Москве произошел пожар
08:59
Названа точная дата выхода финала "Игры престолов"
08:29
Жена запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове
08:28
Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова
08:15
Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри
22:00
Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый Майдан
21:47
Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
21:43
На севере Москвы взорвалась машина
21:23
В России показали ракету на ядерной тяге (видео)
21:17
Нетребко покаялась перед россиянами
21:10
Дайверы засняли огромного подводного монстра
20:53
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
20:43
Женщина провалилась под землю на глазах прохожих (видео)
20:13
Борисова незаконно удерживает дочь
20:07
"Единая Россия" приобщает детей к спорту
19:43
Грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом
19:39
В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества
19:24
На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов
19:14
"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора
19:02
На мосту в Татарстане нашли взрывчатку
18:55
Улюкаев написал слезное письмо из колонии
18:46
Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом
18:38
Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
18:33
В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек
18:18
В Удмуртии пьяная женщина без прав перевернулась в автомобиле
18:15
Меган Маркл пострадала из-за смертельного пожара
17:58
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
17:49
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
17:47
Рок-мюзикл "TODD": это нужно посмотреть хотя бы раз
17:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года
17:19
Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
17:13
Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж
17:09
Известная модель сломала позвоночник в аварии
16:38
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
16:38
Известный актер в шоке от каминг-аута своего сына
16:31
Опасный преступник сбежал из колонии в Уфе
16:25
Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности
16:23
Госдума повышает статус уполномоченных по правам детей
16:18
Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП
16:16
Осталось недолго: раскрыт план по отключению телевидения в России
16:09
Под Нижним Новгородом нашли труп чумного кабана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
Шоу-бизнес

Из-за скандалиста Ефремова без почетных званий хотят оставить всех артистов

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com
Скандал, разгоревшийся после выходки актера Михаила Ефремова на Украине, успел совершить новый, неожиданный поворот. Теперь в обществе обсуждается вопрос о нужности званий Заслуженный и Народный артисты России.
прочитано 1454 раза

В своей авторской колонке на сайте телеканала "РЕН ТВ" писатель Дмитрий Ледовский прокомментировал слова члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, в разговоре с "Дни.ру" предложившего лишить актера Михаила Ефремова звания "Заслуженный артист России". Он отметил, что многие деятели культуры перестали ценить этот знак отличия и используют его исключительно для получения наживы, не чувствуя никакой связи ни с страной, ни с ее населением.

ПО ТЕМЕ

"Много не пейте": Скандалист Ефремов получил звонкую пощечину

Оскандалившийся на Украине Ефремов нашел неожиданную поддержку

Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание

"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Я предлагаю (это, конечно, личное мнение) с 1 января 2020 или 2021 года, дабы не обидеть уже заявленных номинантов, вообще прекратить выдачу званий "народный" и "заслуженный", – заметил Дмитрий Ледовский. "Здесь высвечивается идея всероссийского референдума, учет всех тонкостей творческой атмосферы в стране, мнение корифеев искусства, критиков, политиков и… зрителей!! А новые звезды кино, сцены, эстрады, цирка пока пусть завоевывают любовь народа без оглядки на возможные звания, которыми можно потом спекулировать и швыряться, как делают русофобы, истерики и предатели", – добавил он.

Сам Вадим Манукян, который и породил широкое обсуждение этого вопроса, рассказал "Дни.ру", что инициативу писателя поддерживает. "Нужен будет для этого референдум или это пройдет в иной форме отказа, уже не столь важно", – подчеркнул он.

Куда важнее обозначить принципиальную возможность государства и общества влиять на эти процессы. "Ведь действительно, если некоторые "народные" и "заслуженные" по сути перестают быть единым целым со своей страной, покидают ее или начинают в своих выступлениях внутри страны и за рубежом использовать откровенно издевательскую риторику по отношению к собственному государству, то это уже повод для того, чтобы задуматься о будущем званий", – уверен Вадим Манукян.

"Сейчас уже стало очевидно, что государство не готово вырабатывать механизм лишения званий, но реагировать на то, что происходит все равно нужно. Если появилось уже немало артистов, которые не дорожат своим званием, готовы сами его отдать, вероятно оно сейчас действительно утратило свою актуальность и это действительно уже скорее пережиток прошлого", – уверен эксперт.

"Народными, артисты становятся не по званию, а по народной любви. Значит по сути нам нужно воспользоваться примером Европы и США, где никто никаких званий не вручает. Главными званиями для артистов там являются престижные кинематографические, музыкальные и театральные награды. Вот то, нужно сегодня популяризировать и развивать", – заключил он.

Автор: Геннадий Куприянов14 ноября 2018, 20:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

567

комментарии

Политика

Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
В Москве заявили о нападении Украины на Россию
Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления

Шоу-бизнес

Мачо из "Дома-2" расплакался перед камерами
Из-за скандалиста Ефремова без почетных званий хотят оставить всех артистов
Старушка Копенкина увела нового жениха у 23-летней модели
Михалкова рассказала о терапии после слухов о раке

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Политика

В Москве заявили о нападении Украины на Россию

Последствия для Незалежной будут катастрофическими
Шоу-бизнес

У резко похудевшей дочери Малинина заподозрили смертельную зависимость

Девушка рассказала о своей жизни вдали от родителей
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы

Так она отметила день рождения принца Чарльза
Шоу-бизнес

Осунувшийся Билан присматривает место на кладбище

Певец рассчитывает на Новодевичье или Ваганьковское

Гороскоп

"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место

Фоторепортажи

Королева фриков: Лолите Милявской – 55
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Спорт

"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
Туктамышеву затравили за нападки на президента США
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru