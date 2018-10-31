Первый канал мстит известному барду

Руководство Первого канала в ярости от выходки известного барда Александра Новикова. Теперь телевизионщики вряд ли пригласят исполнителя в эфир.



Как сообщает инсайдер, Новиков подал на Первый канал в суд. Причем сделал он это не для того, чтобы защитить свои права. Поговаривают, что бард хотел пропиариться на громком разбирательстве.

"Посмотрите, какая красивая ситуация: известный бард судится с Первым каналом! Требует кучу денег, хотя все понимают, что он явно не выиграет этот процесс", – отмечает анонимный источник.

Примечательно, что иск был подан именно в тот момент, когда стартовали продажи билетов на концерты Новикова. Вероятно, артист пытался обратить на себя внимание СМИ.

Меж тем ни Александр, ни представители канала ситуацию не комментируют. По словам инсайдера, руководство Первого, вероятнее всего, откажется от дальнейшего сотрудничества с артистом, это будет своеобразной местью барду за нелояльность.

Напомним, что Новиков был в составе жюри программы "Три аккорда". Выпуски с участием барда выходили уже в то время, когда шло судебное разбирательство. Артист пытался получить от телеканала миллион евро. Александр заявлял, что его оскорбили на программе "Пусть говорят". Об этом сообщает Ura.ru.

