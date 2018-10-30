Ложь Первого канала о развращенном отчимом инвалиде возмутила цинизмом

То, что программа "Мужское/женское" на Первом канале – это срежиссированный спектакль, было известно давно. Но вот бесстыдство, до которого дошли продюсеры в погоне за рейтингами, удивило даже отъявленных циников.

Очередной выпуск передачи был посвящен жизни Вики Масловой из Заводоуковска из Томской области. Якобы беспомощная девушка с ДЦП пролежала трое суток без еды и воды в своей квартире, так как ее мать, имеющая проблемы с алкоголем, ушла из дома на все это время. А сожитель женщины, как выяснилось в ходе интервью в Щучинском интернате, куда Вика попала после инцидента, пытался изнасиловать инвалида.

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Про все это и было рассказано в эфире. Хотя интереснее не данный факт, а то, какими методами действовали беспринципные репортеры Первого канала, снимая программу. Присутствовавшая во время съемок врач интерната направила своему руководству сообщение, в котором рассказала, как проходило общение между журналистом и Викой Масловой.

Как пишет сайт Ura.ru, корреспондент постоянно настраивала девушку-инвалида на необходимые ответы, после чего записывала их на камеру. В частности, это касалось истории о том, что сожитель ее матери пытался изнасиловать Вику.

"Корреспондент задал вопрос: "Что сделал дядя? (Повышая интонацию.) Трусы снял!" Вика тихонько повторила, что "дядя снял трусы“, корреспондент спросила: "А что ты увидела?" Вика засмущалась. Корреспондент велел: "Ну, говори: "Член"! Вика повторила", – пишет в своем отчете врач. Каждый раз, когда она пыталась остановить съемку из-за переходящих все грани вопросов, журналист отвечала ей, что необходимо записываться по сценарию. Хотя в эфир пошло не все, но из-за пережитого стресса на следующий день после интервью Вику положили в больницу из-за обострения проблем с почками.

Подобные грязные методы работы телевизионщиков возмутили многих зрителей. Они считают, что Первый канал в своем бесстыдстве перешел Рубикон, и требуют привлечь его к ответу. Но есть те, по мнению которых телевизионщики лишь отражают неприглядную реальность и винить их, как и зеркало, нельзя.